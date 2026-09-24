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"Cam Gibi Cilt Diye Bir Şey Yok": Dermatologlar Ergenler İçin 5 Öneriyi Açıkladı

"Cam Gibi Cilt Diye Bir Şey Yok": Dermatologlar Ergenler İçin 5 Öneriyi Açıkladı

Sosyal Medya Cilt & Vücut Bakımı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 11:46
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Sosyal medyada paylaşılan çok adımlı cilt bakım rutinleri, gençler arasında hızla yayılıyor. Serumlar, tonikler ve asitli ürünlerle dolu bu rutinler çoğu zaman bir uzmandan değil, fenomen videolarından öğreniliyor. İngiliz dermatologlar ise ergenlik çağındaki cildin bu kadar ürüne ihtiyaç duymadığını, üstelik bunun zarar verebileceğini söylüyor. Uzmanların önerdiği temel rutin yalnızca üç üründen oluşuyor.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Dermatolog Kentley: Binlerce hasta gördüm, "cam gibi" cilde sahip birine hiç rastlamadım

Dermatolog Kentley: Binlerce hasta gördüm, "cam gibi" cilde sahip birine hiç rastlamadım

TikTok ve Instagram'daki 'Benimle hazırlan' videoları, gençlerin cilt bakım alışkanlıklarını belirleyen en güçlü kaynaklardan biri haline geldi. Kusursuz, gözeneksiz ve ışıl ışıl bir ten vadeden bu içerikler, 'cam cilt' gibi akımları da gündemin üst sıralarına taşıdı. Pek çok genç, dermatoloğa danışmak yerine fenomenlerin önerdiği ürünleri sırayla yüzüne sürüyor.

İngiltere'de görev yapan dermatoloji uzmanı Dr. Jonathan Kentley, sosyal medyanın bu alandaki en büyük sorununun gerçek dışı güzellik standartlarını sürekli önümüze koyması olduğunu düşünüyor. Kentley'e göre aşırı filtrelenmiş görüntüler, çocukların aslında var olmayan bir cildi hedef almasına yol açıyor.

Uzman, gözle görülen gözeneklerin, siyah noktaların, lekelerin, kızarıklıkların ve sivilce izlerinin ergenlik döneminde son derece olağan olduğunu vurguluyor. Her gencin cildinin kendine özgü bir normali bulunduğunu hatırlatan Kentley, bu dönemdeki değişikliklerin büyük kısmının 'anormal' sayılmaması gerektiğini söylüyor.

13-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80'inden fazlası ergenlikte sivilceyle karşılaşıyor

13-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80'inden fazlası ergenlikte sivilceyle karşılaşıyor

Rakamlar da bu tabloyu doğruluyor: 13-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80'inden fazlası ergenlik sürecinde sivilce sorunu yaşıyor. Dermatolog Dr. Zainab Laftah, bu dönemdeki cilt sorunlarının çoğunun yağ üretimini artıran testosteron hormonundan kaynaklandığını açıklıyor. Belirtiler erkeklerde daha sık görülse de kızların vücudunda da testosteron bulunduğu için benzer tablolar ortaya çıkabiliyor.

Laftah'a göre tıkanan kıl kökleri ve iltihaplanma, siyah nokta, beyaz nokta ve iltihaplı sivilcelere neden oluyor. Uzman, aknenin çok yaygın, normal ve tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çiziyor.

Yağlı ya da sivilceye yatkın cilde sahip gençler için salisilik asit işe yarayan bir seçenek olabiliyor. Gözeneklere nüfuz ederek sebum ve ölü deri hücrelerinin birikmesini önleyen bu bileşen, gereğinden fazla kullanıldığında ise kuruluk ve tahrişe yol açabiliyor.

Şiddetli akne ya da ciddi bir cilt problemi yaşayanlar için Kentley'nin önerisi net: Çözümü sosyal medyadaki yorumlarda aramak yerine aile hekimine veya bir dermatoloğa başvurmak.

Uzmanlara göre ergen cildi için nazik bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi yeterli

Uzmanlara göre ergen cildi için nazik bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi yeterli

Laftah ve Kentley'nin ergenlik çağındaki cilt için önerileri beş başlıkta toplanıyor. İlki rutini sade tutmak. Uzmanlara göre ihtiyaç duyulan üç ürün var: nazik bir temizleyici, kokusuz bir nemlendirici ve en az SPF 30 koruma sağlayan geniş spektrumlu bir güneş kremi.

İkinci öneri, ürün sayısını artırmanın daha iyi sonuç getirmeyeceği. Sık peeling ve güçlü asitlerle kurulan karmaşık rutinler, hâlâ gelişmekte olan cilt bariyerine zarar verebiliyor. Kentley, hidroksi asitler ve retinoidler gibi bariyeri aşındıran bileşenlerin aşırı kullanımıyla ilişkilendirilen perioral dermatitin (ağız çevresinde kızarıklık ve kabarcıklarla seyreden bir cilt iltihabı) gençlerde hızla arttığını gözlemlediğini söylüyor. Laftah da serum, tonik ve maskelerle dolu yetişkin rutinlerinin yeni cilt sorunlarına kapı araladığı görüşünde.

Üçüncü madde uyku ve beslenme. Uykusuzluk, sivilceyle bağlantılı stres hormonu kortizolün seviyesini yükseltiyor. Kentley ayrıca beyaz pirinç ve makarna gibi karbonhidrat oranı yüksek gıdaların, şekerli beslenmenin ve protein içeceklerindeki peynir altı suyu proteininin sivilce ataklarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Yine de her cildin farklı tetikleyicilere farklı tepki verebileceğini ekliyor.

Dördüncü öneri sivilceleri sıkmamak. Bu alışkanlık iltihabı cildin derin katmanlarına iterek iz ve renk değişikliği riskini artırıyor. Laftah, yüzeydeki sivilcelerin sıvısını emen ve sıkmayı zorlaştıran hidrokolloid sivilce bantlarını öneriyor. Beşinci madde ise ağrılı, kistik ya da iz bırakan akne varsa vakit kaybetmeden hekime gitmek, çünkü bu tablo genellikle reçeteli tedavi gerektiriyor.

Erkek gençler için bir başlık daha var: tıraş. Kentley, erkek cildinin daha yağlı olabildiğini, doğru yapılmayan tıraşın ise kıl köklerinde iltihaplanmaya (folikülit) yol açabildiğini söylüyor. Uzmanın önerisi, tıraşı cildin buharla yumuşadığı duş sonrasında olmak, kılları kaldırmak için tıraş fırçası kullanmak, köpük ya da jel gibi kayganlaştırıcı bir ürünle çalışmak ve her zaman kılların çıkış yönünde ilerlemek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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