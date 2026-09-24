"Cam Gibi Cilt Diye Bir Şey Yok": Dermatologlar Ergenler İçin 5 Öneriyi Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Sosyal medyada paylaşılan çok adımlı cilt bakım rutinleri, gençler arasında hızla yayılıyor. Serumlar, tonikler ve asitli ürünlerle dolu bu rutinler çoğu zaman bir uzmandan değil, fenomen videolarından öğreniliyor. İngiliz dermatologlar ise ergenlik çağındaki cildin bu kadar ürüne ihtiyaç duymadığını, üstelik bunun zarar verebileceğini söylüyor. Uzmanların önerdiği temel rutin yalnızca üç üründen oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dermatolog Kentley: Binlerce hasta gördüm, "cam gibi" cilde sahip birine hiç rastlamadım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80'inden fazlası ergenlikte sivilceyle karşılaşıyor
Uzmanlara göre ergen cildi için nazik bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi yeterli
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın