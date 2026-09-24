"Cam Gibi Cilt Diye Bir Şey Yok": Dermatologlar Ergenler İçin 5 Öneriyi Açıkladı

TikTok ve Instagram'daki 'Benimle hazırlan' videoları, gençlerin cilt bakım alışkanlıklarını belirleyen en güçlü kaynaklardan biri haline geldi. Kusursuz, gözeneksiz ve ışıl ışıl bir ten vadeden bu içerikler, 'cam cilt' gibi akımları da gündemin üst sıralarına taşıdı. Pek çok genç, dermatoloğa danışmak yerine fenomenlerin önerdiği ürünleri sırayla yüzüne sürüyor.

İngiltere'de görev yapan dermatoloji uzmanı Dr. Jonathan Kentley, sosyal medyanın bu alandaki en büyük sorununun gerçek dışı güzellik standartlarını sürekli önümüze koyması olduğunu düşünüyor. Kentley'e göre aşırı filtrelenmiş görüntüler, çocukların aslında var olmayan bir cildi hedef almasına yol açıyor.

Uzman, gözle görülen gözeneklerin, siyah noktaların, lekelerin, kızarıklıkların ve sivilce izlerinin ergenlik döneminde son derece olağan olduğunu vurguluyor. Her gencin cildinin kendine özgü bir normali bulunduğunu hatırlatan Kentley, bu dönemdeki değişikliklerin büyük kısmının 'anormal' sayılmaması gerektiğini söylüyor.