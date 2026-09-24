Hayat Tarzına Göre Kaç Kızın, Kaç Oğlun Olacak?
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Çocuk sahibi olmak, hayatın bütün düzenini değiştiren büyük bir macera. Peki senin bugünkü hayat tarzın gelecekte nasıl bir anne profiline işaret ediyor? Kalabalık bir aile mi hayal ediyorsun, yoksa “bir tane olsun, dünyalar benim olsun” diyenlerden misin?
Haydi öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Hafta sonu sabahı uyandın. İlk işin ne olur?
3. Hayalindeki ev nasıl?
4. Bir tatil planlarken seni en çok hangisi heyecanlandırır?
5. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi roldesin?
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6. Evde bir eşya sürekli yer değiştiriyor. Tepkin ne olur?
7. Para konusunda kendini hangisine daha yakın hissediyorsun?
8. Çocuklarının odasında aşağıdakilerden hangisini görmek seni mutlu eder?
9. Çocuğun senden çok farklı bir karaktere sahip olursa?
10. Çocuk sahibi olduktan sonra hayatında hangisinin değişmesini istemezsin?
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1 Kızın Olacak
2 Çocuğun Olacak: 1 Kız + 1 Oğlan
3 Çocuğun Olacak: 2 Kız + 1 Oğlan
4 Çocuğun Olacak: 2 Kız + 2 Oğlan
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