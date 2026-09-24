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Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu mu?

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu mu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 12:44
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Geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerden olmayı başaran Taşacak Bu Deniz, verdiği aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Adil, Esme ve Eleni’nin hikayesine kaldığımız yerden devam etmek için geri sayım başladı. Seyirciler tarafından “Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?”, “32. bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?” soruları araştırılıyor. Gelin detaylara geçelim…

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Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Taşacak Bu Deniz’in ikinci sezonu için 24 Eylül 2026 itibarıyla TRT 1 veya yapım ekibi tarafından kesin bir yayın tarihi açıklanmış değil. Dizinin eylül sonu veya ekim ayında ekranlara dönebileceği belirtilse de kanal tarafından doğrulanmış net bir gün henüz yok.

Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Taşacak Bu Deniz ilk sezonunu 5 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanan 31. bölümle tamamladı. Bu nedenle ikinci sezon başladığında hikaye 32. bölümden devam edecek. İnternette dizinin ekranlara dönüşü için tahmin edilen tarihler yer alsa da kesin bilgi için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.

Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Var mı?

Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Var mı?

Dizi ilk sezonunda cuma akşamları saat 20.00’de yayınlanıyordu. Yeni sezonda da cuma akşamları ekrana gelmesi planlanıyor. 

Peki ya bu cuma yani 25 Eylül günü Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı diye merak ediyorsanız ne yazık ki yeni bölüm ekranlarda olmayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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