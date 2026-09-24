Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu mu?
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Geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerden olmayı başaran Taşacak Bu Deniz, verdiği aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Adil, Esme ve Eleni’nin hikayesine kaldığımız yerden devam etmek için geri sayım başladı. Seyirciler tarafından “Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?”, “32. bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?” soruları araştırılıyor. Gelin detaylara geçelim…
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Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
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Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Var mı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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