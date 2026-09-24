Burcuna Göre Evlilik Teklifini Ne Zaman Alacaksın?
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Evlilik teklifi bazıları için hiç beklenmedik bir anda gelirken bazıları için uzun zamandır yaklaşan büyük bir adımın habercisi olabilir. Peki senin burcuna göre o meşhur 'Benimle evlenir misin?' sorusunu ne zaman duyacaksın?
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Burcunu seçer misin?
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