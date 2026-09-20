Rüya Temanı Seç, Bilinçaltında Ne Yattığını Söyleyelim!
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Rüyalar bazen hiç beklemediğimiz görüntüleri, insanları ve mekanları karşımıza çıkarır. Kimi zaman bir yerlere yetişmeye çalışır, kimi zaman uçtuğumuzu görür, kimi zaman da kendimizi geçmişten tanıdığımız bir yerde buluruz. Peki senin bilinçaltında hangi duygu daha baskın? Seçeceğin rüya teması, iç dünyanda üzerinde daha fazla düşündüğün konular hakkında ipuçları verebilir. Hazırsan seçimlerini yap ve bilinçaltının sana ne anlatıyor olabileceğini birlikte keşfedelim!
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