Rüya Temanı Seç, Bilinçaltında Ne Yattığını Söyleyelim!

Senin bilinçaltın cevaplardan çok sorularla ilgileniyor olabilir. Gizemli kapılar, bilinmeyen odalar, kimliği belli olmayan insanlar, karanlık ama merak uyandıran yollar veya daha önce hiç görmediğin şehirler rüyalarında dikkat çekebilir. Bilinmeyen şeyler seni hem düşündürüyor hem de meraklandırıyor olabilir. Hayatındaki her şeyin önceden belli olmasını istemek yerine, bazı konuların nasıl sonuçlanacağını görmeyi tercih ediyor olabilirsin. Bu nedenle bilinçaltın da sana sürekli keşfedilecek yeni bir alan sunuyor olabilir.