Tek Soruluk Test: Aşk mı Para mı?
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Hayatta bazı seçimlerin cevabı kolay değildir. Özellikle konu aşk ve para olunca kalbin başka, mantığın başka bir şey söyleyebilir. Peki sen gerçekten hangisini seçersin? Tek bir soruya vereceğin cevap, hayata ve ilişkilere bakışını ortaya çıkaracak!
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Aşkı Seçtin!
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