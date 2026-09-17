article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Tek Soruluk Test: Aşk mı Para mı?

Tek Soruluk Test: Aşk mı Para mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
17.09.2026 - 14:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hayatta bazı seçimlerin cevabı kolay değildir. Özellikle konu aşk ve para olunca kalbin başka, mantığın başka bir şey söyleyebilir. Peki sen gerçekten hangisini seçersin? Tek bir soruya vereceğin cevap, hayata ve ilişkilere bakışını ortaya çıkaracak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçimini yap!

Aşkı Seçtin!

Senin için hayatın değeri sahip olduklarından çok, kimlerle paylaştığınla ilgili. Para elbette önemli olsa da tek başına mutluluk getireceğine pek inanmıyorsun. Gerçekten sevildiğini hissetmek, yanında güvenebileceğin birinin olması ve birlikte güzel anılar biriktirmek senin gözünde maddi rahatlıktan daha değerli. İlişkilerde yüzeysel bağlardan ziyade duygusal yakınlık arıyorsun. Birinin seni anlaması, zor zamanında yanında olması ve seni olduğun kişiyle kabul etmesi senin için büyük bir anlam taşıyor. Senin dünyanda sevgi, hayatın en zor dönemlerinde bile insana güç verebilen şeylerden biri. Muhtemelen çok zengin olmasan bile sevdiğin insanlarla huzurlu bir hayat yaşamayı, yalnızca maddi imkanların çok geniş olduğu ama duygusal olarak eksik bir yaşam sürmeye tercih edersin. Senin için gerçek zenginlik, kalbini rahatça paylaşabildiğin insanlara sahip olmak.

Parayı Seçtin!

Sen hayatta duygular kadar gerçekleri de önemseyen birisin. Aşk güzel olabilir ama sen geleceğini yalnızca romantik duyguların üzerine kurmak istemiyorsun. Maddi özgürlüğün, kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin ve istediğin hayatı yaşayabilmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorsun. Senin için para yalnızca lüks tüketim anlamına gelmiyor. Güvende hissetmek, kimseye muhtaç olmamak, istediğin yerde yaşayabilmek ve hayatının kararlarını kendi verebilmek anlamına geliyor. Bu yüzden “Aşk her şeyi çözer” fikrine biraz mesafeli olabilirsin. Üstelik sen sevginin de zorla seçilecek bir şey olmadığını düşünüyorsun. Gerçek aşkın zamanı geldiğinde karşına çıkabileceğine inanıyor, fakat bunun için hayatının diğer alanlarından vazgeçmek istemiyorsun. Önce kendi düzenini kurmak, özgürlüğünü kazanmak ve geleceğini garanti altına almak senin için daha mantıklı bir seçim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın