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Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Yanlış Yönetiyor Olabilirsin!

Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Yanlış Yönetiyor Olabilirsin!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
14.09.2026 - 14:18
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Bazen hayatımızın kontrolünü kaybettiğimizi büyük olaylardan değil, her gün tekrar ettiğimiz küçük davranışlardan anlarız. Ertelemek, herkesi memnun etmeye çalışmak, kendimize ayırdığımız zamanı sürekli kısmak ya da ne istediğimizi bilmeden karar vermek zamanla hayatımızın genel düzenini etkileyebilir. Peki sen hayatını gerçekten istediğin gibi mi yönetiyorsun, yoksa fark etmeden kendine sürekli engel mi çıkarıyorsun?

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Bu davranışlardan kaçını yapıyorsun?

Bu davranışlardan kaçını yapıyorsun?

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Hayatının Direksiyonunu Başkalarına Fazla Bırakıyorsun

Senin en büyük problemin hayatını yönetememekten çok, kendi hayatının karar mekanizmasında başkalarına gereğinden fazla alan açman olabilir. İnsanların ne düşüneceği, senden ne beklediği veya seni nasıl değerlendireceği zaman zaman kendi isteklerinin önüne geçiyor olabilir. Bir karar verirken önce 'Ben bunu gerçekten istiyor muyum?' demek yerine 'Bunu yaparsam insanlar ne düşünür?' diye düşünmeye yatkın olabilirsin. Bu durum kısa vadede çatışmalardan kaçınmanı sağlasa da uzun vadede kendi hayatının içinde misafir gibi hissetmene neden olabilir.

Erteleme Döngüsünde Kayboluyorsun

Senin sonuçlarında öne çıkan konu, yapman gerekenleri bilip harekete geçmekte zorlanman. Aslında çoğu zaman neyin yanlış olduğunu fark ediyorsun. Fakat harekete geçmek için daha uygun bir zaman, daha fazla motivasyon veya daha iyi koşullar bekliyor olabilirsin. Sorun şu ki o kusursuz zaman çoğu zaman gelmiyor. Bir işi yarına bırakmak küçük bir karar gibi görünse de ertelenen her şey zihinsel olarak taşınan başka bir yüke dönüşüyor. Sonra biriken işler, suçluluk duygusu ve stres yeni bir erteleme döngüsü oluşturabiliyor.

Kendini Fazla Zorluyorsun

Sen hayatını yönetirken kontrolü kaybetmekten çok, kontrolü elinde tutmak uğruna kendini gereğinden fazla yoruyor olabilirsin. Sorumluluklarını aksatmamak, güçlü görünmek ve her şeyi yolunda tutmak senin için önemli olabilir. Fakat bunun bedeli zaman zaman kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmek oluyor. Dinlenmen gerektiğinde bile kendini suçluyor, yapabileceklerinin sınırını zorlayabiliyor veya bir gün istediğin kadar verimli geçmediğinde kendini başarısız hissedebiliyor olabilirsin. Böyle yaşadığında hayat dışarıdan düzenli görünse bile içeride sürekli çalışan bir alarm sistemi oluşabilir.

Hayatını Akışına Bırakmış Gibisin

Senin sonuçlarında biraz 'bakalım ne olacak' enerjisi var. Hayatında bazı şeylerin kendiliğinden düzelmesini bekliyor, değiştirmek istediğin konularda ise net bir plan oluşturmadan ilerliyor olabilirsin. Bu yaklaşım zaman zaman rahatlatıcı olsa da uzun vadede seni istemediğin bir hayatın içinde tutabilir. Çünkü karar vermediğinde de aslında bir karar vermiş olursun: mevcut düzenin devam etmesine izin vermiş olursun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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