Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Yanlış Yönetiyor Olabilirsin!
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Bazen hayatımızın kontrolünü kaybettiğimizi büyük olaylardan değil, her gün tekrar ettiğimiz küçük davranışlardan anlarız. Ertelemek, herkesi memnun etmeye çalışmak, kendimize ayırdığımız zamanı sürekli kısmak ya da ne istediğimizi bilmeden karar vermek zamanla hayatımızın genel düzenini etkileyebilir. Peki sen hayatını gerçekten istediğin gibi mi yönetiyorsun, yoksa fark etmeden kendine sürekli engel mi çıkarıyorsun?
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Bu davranışlardan kaçını yapıyorsun?
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Hayatının Direksiyonunu Başkalarına Fazla Bırakıyorsun
Erteleme Döngüsünde Kayboluyorsun
Kendini Fazla Zorluyorsun
Hayatını Akışına Bırakmış Gibisin
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