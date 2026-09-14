Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Yanlış Yönetiyor Olabilirsin!

Senin en büyük problemin hayatını yönetememekten çok, kendi hayatının karar mekanizmasında başkalarına gereğinden fazla alan açman olabilir. İnsanların ne düşüneceği, senden ne beklediği veya seni nasıl değerlendireceği zaman zaman kendi isteklerinin önüne geçiyor olabilir. Bir karar verirken önce 'Ben bunu gerçekten istiyor muyum?' demek yerine 'Bunu yaparsam insanlar ne düşünür?' diye düşünmeye yatkın olabilirsin. Bu durum kısa vadede çatışmalardan kaçınmanı sağlasa da uzun vadede kendi hayatının içinde misafir gibi hissetmene neden olabilir.