Senin İçindeki Delilik Ne Seviyede?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Herkesin içinde dışarıya göstermediği biraz sıra dışılık, biraz kaos ve bolca beklenmedik düşünce vardır! Kimimiz planlı ve sakin görünürken içimizden tamamen farklı senaryolar geçiririz, kimimiz ise anlık kararlarıyla çevresindekileri şaşırtmayı başarır. Peki senin içindeki çılgın taraf ne kadar baskın?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Planların son anda iptal olduğunda ilk tepkin ne olur?
3. Gece uyumaya çalışırken aklına genellikle ne gelir?
4. Arkadaşların seni hangi özelliğinle tanımlar?
5. Hiç tanımadığın bir ortamda nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir anda aklına çılgın bir fikir geldiğinde ne yaparsın?
7. Sosyal medyada en çok hangi tür içerikler seni güldürür?
8. Bir arkadaşın sana gece yarısı "Dışarı çıkalım mı?" diye yazdı. Ne dersin?
9. Hayatında en çok hangi anlarda kendini özgür hissedersin?
10. Bir günlüğüne kimse seni tanımasa ne yapardın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kontrollü Çılgın!
Tatlı Bir Kaos!
Kaosla Aran Fazla İyi!
İçindeki Kaos Başrolde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın