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Senin İçindeki Delilik Ne Seviyede?

Senin İçindeki Delilik Ne Seviyede?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
13.09.2026 - 16:01
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Herkesin içinde dışarıya göstermediği biraz sıra dışılık, biraz kaos ve bolca beklenmedik düşünce vardır! Kimimiz planlı ve sakin görünürken içimizden tamamen farklı senaryolar geçiririz, kimimiz ise anlık kararlarıyla çevresindekileri şaşırtmayı başarır. Peki senin içindeki çılgın taraf ne kadar baskın? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Planların son anda iptal olduğunda ilk tepkin ne olur?

2. Planların son anda iptal olduğunda ilk tepkin ne olur?

3. Gece uyumaya çalışırken aklına genellikle ne gelir?

3. Gece uyumaya çalışırken aklına genellikle ne gelir?

4. Arkadaşların seni hangi özelliğinle tanımlar?

5. Hiç tanımadığın bir ortamda nasıl davranırsın?

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6. Bir anda aklına çılgın bir fikir geldiğinde ne yaparsın?

7. Sosyal medyada en çok hangi tür içerikler seni güldürür?

7. Sosyal medyada en çok hangi tür içerikler seni güldürür?

8. Bir arkadaşın sana gece yarısı "Dışarı çıkalım mı?" diye yazdı. Ne dersin?

9. Hayatında en çok hangi anlarda kendini özgür hissedersin?

9. Hayatında en çok hangi anlarda kendini özgür hissedersin?

10. Bir günlüğüne kimse seni tanımasa ne yapardın?

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Kontrollü Çılgın!

Senin içinde kesinlikle çılgın bir taraf var ama o tarafın başında sıkı bir güvenlik ekibi bulunuyor! Bir şey yapmadan önce sonuçlarını düşünür, riskleri değerlendirir ve ancak içindeki maceracı taraf mantıklı bir açıklama yapabilirse harekete geçersin. Bu, sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor. Tam tersine, doğru ortamda ve doğru insanlarla birlikteyken kimsenin beklemediği kadar eğlenceli olabilirsin. Sadece senin çılgınlığın rastgele ortaya çıkmaz. İçindeki sıra dışı fikirlerin bile bir mantığı vardır.

Tatlı Bir Kaos!

Senin içinde oldukça eğlenceli ve hafif tehlikeli bir çılgınlık var! Günlük hayatında tamamen mantıksız davranan biri değilsin ama aklına güzel bir fikir geldiğinde fazla düşünmeden harekete geçebilirsin. Senin en sevdiğin şeylerden biri monotonluğun kırılması. Sürekli aynı şeyleri yapmak, aynı insanlarla aynı konuşmaları yapmak veya hayatın her gün aynı düzende ilerlemesi sana göre değil. Arada bir küçük bir delilik yapmak sana enerji veriyor.

Kaosla Aran Fazla İyi!

Kaosla Aran Fazla İyi!

Senin içinde yaşayan çılgın taraf artık zaman zaman kontrolü ele geçiriyor olabilir! Bir anda ortaya çıkan fikirler, spontane kararlar ve 'Sonra düşünürüz' yaklaşımı hayatında önemli bir yer tutuyor. Senin için en güzel hikayeler genellikle planlanmayan olaylardan çıkar. Önceden her şeyi belirlemek yerine anın seni nereye götüreceğini görmek daha heyecanlı gelir. Bu nedenle hayatında bazı günler oldukça sakin geçerken bazı günler tek bir kararın ardından tamamen farklı bir maceraya dönüşebilir.

İçindeki Kaos Başrolde!

İçindeki Kaos Başrolde!

Senin için 'normal' kelimesi biraz fazla sıradan olabilir! İçindeki çılgın taraf yalnızca ara sıra ortaya çıkmıyor, hayatının önemli anlarında mikrofonu kapıp başrole geçiyor. Anlık kararlar, beklenmedik fikirler ve 'Neden olmasın?' yaklaşımı senin karakterinin eğlenceli parçalarından biri olabilir. Sen hayatı sürekli kontrol etmeye çalışan insanlardan değilsin. Elbette sorumluluklarının farkındasın ama her şeyi önceden planlamak sana göre değil. Bazen en güzel anların tamamen plansız bir şekilde ortaya çıktığını biliyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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