Senin İçindeki Delilik Ne Seviyede?

Senin içinde oldukça eğlenceli ve hafif tehlikeli bir çılgınlık var! Günlük hayatında tamamen mantıksız davranan biri değilsin ama aklına güzel bir fikir geldiğinde fazla düşünmeden harekete geçebilirsin. Senin en sevdiğin şeylerden biri monotonluğun kırılması. Sürekli aynı şeyleri yapmak, aynı insanlarla aynı konuşmaları yapmak veya hayatın her gün aynı düzende ilerlemesi sana göre değil. Arada bir küçük bir delilik yapmak sana enerji veriyor.