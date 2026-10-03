Milli Takımın Kötü Gidişi Reytinglere de Yansıdı: Halk Heyecanını Her Geçen Maç Kaybediyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üç maçta da kaybederken ekran başındaki izleyici sayısı da her maçta biraz daha eridi. Fransa, İtalya ve Belçika karşılaşmalarının reyting rakamları yan yana konunca tablo net bir şekilde ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düşüşümüz durdurulamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk Fransa maçında da ekranları başına büyük umutlarla oturdu.
İtalya maçında düşüş başladı.
Belçika maçı üç maç arasında son sırada yer aldı.
Montella "Futbolu iyi bilirim" diyerek istifa çağrılarına kulak tıkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın