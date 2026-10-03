Milli Takımın Kötü Gidişi Reytinglere de Yansıdı: Halk Heyecanını Her Geçen Maç Kaybediyor

2 Ekim'de oynanan Belçika deplasmanında milli takım 3-0 yenildi ve maçın reytingi üçüncü kez düştü. Karşılaşma total kategorisinde 9,77 ile ikinci sırada kaldı, çünkü aynı gece yeni sezonuna başlayan Taşacak Bu Deniz total kategorisinde 10,13 reyting alarak maçı geride bıraktı. AB kategorisinde 11,39 ve ABC1 kategorisinde 11,83 alan maç ise bu iki kategoride birinci sırayı korudu. İtalya maçına göre total kategorisinde 1,01 puan, AB'de 2,04 puan ve ABC1'de 1,72 puan kayıp yaşandı.

Fransa maçı ile Belçika maçı karşılaştırıldığında ise düşüş total kategorisinde 3,83 puan ile yüzde 28, AB kategorisinde 3,74 puan ile yüzde 25 ve ABC1 kategorisinde 4,85 puan ile yüzde 29 oldu. Milli takım bu üç maçta toplam bir gol atarken kalesinde sekiz gol gördü ve grupta hâlâ puan alamadı.