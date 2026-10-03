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Milli Takımın Kötü Gidişi Reytinglere de Yansıdı: Halk Heyecanını Her Geçen Maç Kaybediyor

Milli Takımın Kötü Gidişi Reytinglere de Yansıdı: Halk Heyecanını Her Geçen Maç Kaybediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 16:19
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üç maçta da kaybederken ekran başındaki izleyici sayısı da her maçta biraz daha eridi. Fransa, İtalya ve Belçika karşılaşmalarının reyting rakamları yan yana konunca tablo net bir şekilde ortaya çıktı.

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Düşüşümüz durdurulamıyor.

Düşüşümüz durdurulamıyor.

Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından Uluslar Ligi'nde de üçte sıfırla başlayan milli takımımızda futbolculara, teknik heyete, TFF yönetimine tepkiler dinmiyor. 8 gol yiyen ve yalnızca bir kez gol sevinci yaşayan milliler çıktığı A Ligi'nden B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Halk Fransa maçında da ekranları başına büyük umutlarla oturdu.

Halk Fransa maçında da ekranları başına büyük umutlarla oturdu.

25 Eylül'de ATV ekranından yayınlanan Türkiye-Fransa maçı, milli takımın Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasıydı ve Fransa'ya 1-0 yenilen ay-yıldızlılar ekranlarda büyük ilgi gördü. Maç total kategorisinde 13,60, AB kategorisinde 15,13 ve ABC1 kategorisinde 16,68 reyting alarak üç kategoride de günün birinci programı oldu. Bu rakamlar sezonun televizyon ekranlarındaki en yüksek sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İtalya maçında düşüş başladı.

İtalya maçında düşüş başladı.

28 Eylül'de Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen milli takımın maçı yine ATV'den yayınlandı ve yine üç kategoride birinci oldu. Ancak rakamlar bir önceki maçın gerisinde kaldı. Total reyting 10,78'e, AB reytingi 13,43'e ve ABC1 reytingi 13,55'e geriledi. Fransa maçına göre kayıp total kategorisinde 2,82 puan, yüzde olarak yaklaşık yüzde 21 oldu. AB'de düşüş 1,70 puan ile yüzde 11, ABC1'de 3,13 puan ile yüzde 19 olarak hesaplandı.

Belçika maçı üç maç arasında son sırada yer aldı.

Belçika maçı üç maç arasında son sırada yer aldı.

2 Ekim'de oynanan Belçika deplasmanında milli takım 3-0 yenildi ve maçın reytingi üçüncü kez düştü. Karşılaşma total kategorisinde 9,77 ile ikinci sırada kaldı, çünkü aynı gece yeni sezonuna başlayan Taşacak Bu Deniz total kategorisinde 10,13 reyting alarak maçı geride bıraktı. AB kategorisinde 11,39 ve ABC1 kategorisinde 11,83 alan maç ise bu iki kategoride birinci sırayı korudu. İtalya maçına göre total kategorisinde 1,01 puan, AB'de 2,04 puan ve ABC1'de 1,72 puan kayıp yaşandı.

Fransa maçı ile Belçika maçı karşılaştırıldığında ise düşüş total kategorisinde 3,83 puan ile yüzde 28, AB kategorisinde 3,74 puan ile yüzde 25 ve ABC1 kategorisinde 4,85 puan ile yüzde 29 oldu. Milli takım bu üç maçta toplam bir gol atarken kalesinde sekiz gol gördü ve grupta hâlâ puan alamadı.

Montella "Futbolu iyi bilirim" diyerek istifa çağrılarına kulak tıkıyor.

Montella "Futbolu iyi bilirim" diyerek istifa çağrılarına kulak tıkıyor.

Dünya Kupası'nda 48 takımda peri masalı yazan takımlarla birlikte hayal kırıklığı yaratan birçok takım vardı. Hayal kırıklığı yaratan takımlarda teknik direktörler tek tek ya istifa etti ya da görevden alındı. Türkiye cephesinde ise hiçbri hareketlilik yaşanmadı. 

Eleştirilerin hedefindeki Montella ise istifa çağrılarını 'Ben futbolu iyi bilirim' diyerek geçiştirdi. 

Milli takıma inancın giderek azaldığı reyting sonuçlarına da yansırken hakem krizi ve milli takım performansı sebebiyle TFF de eleştirilerin hedefinde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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