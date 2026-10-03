İçerik Üreticisi Iraz Gülbay Dizilerdeki "Adana Ağzı"nın Şehrin Gerçek Yerel Dili Olup Olmadığını Anlattı

Adana, tek bir sesten ibaret bir şehir değil. Çukurova'nın bugünkü nüfus yapısını anlamak için 1865'e, yani Ahmet Cevdet Paşa komutasındaki Fırka-i Islahiye'nin bölgeye gönderildiği döneme uzanmak gerekiyor. Osmanlı yönetimi bu hareketle dağlarda ve yaylalarda göçebe olarak yaşayan Yörük ve Türkmen topluluklarını ovaya indirip köylere yerleştirmişti. Gülbay'ın da videoda vurguladığı gibi, bölgenin yerli halkı olarak anılan bu topluluklar, yerel konuşmanın asıl sahipleri arasında yer alıyor.

Gülbay'ın işaret ettiği Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Pozantı gibi Toroslar'ın kucağındaki ilçeler ile Karaisalı, İmamoğlu ve Ceyhan, şehir merkezinde duyulan sokak jargonundan çok daha farklı bir ağız dünyasına ev sahipliği yapıyor. Nitekim Aladağ'da yaşayan Yörük ve Türkmenlerin ağız özelliklerini inceleyen akademik çalışmalar bile mevcut.

Üstelik bir konuşma biçiminin ekranda bu kadar baskın temsil edilmesi, yerel dilin kendisini gölgede bırakabiliyor. Dizilerde kulağa çarpan hitaplar ve kalıplar, şehrin belirli mahallelerinde ya da belirli bir gençlik kültüründe yaygın olan jargonu yansıtırken; kasabaların, köylerin ve yaylaların ağzı çoğu zaman perdenin dışında kalıyor. Bu yüzden bir şehrin gerçek sesini, ekranda en çok duyulan değil, orada en uzun süredir yaşayanların günlük dili taşıyor.