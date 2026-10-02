Uluslar Ligi'ne Üçte Sıfırla Başlayan Milli Takımda Tepkilerin Odağında Montella Var
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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahaya çıktı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Ay-yıldızlılar grupta oynadığı üç maçta da puan alamadı. Zaman zaman açıklamalarıyla tepki toplayan Montella bu kez üçte sıfırlık sonuçla tepkilerin odağındaki isim oldu. Sosyal medyada İtalyan hocaya büyük tepki var.
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Başarısızlığı herkes tarafından kabul gören Milli Takım Teknik Direktörü Montella neden istifa etmiyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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