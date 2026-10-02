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Sümeyye Aydoğan, Ester Expósito ile Bir Araya Geldi: Türk Kadınlarının Güzelliği Yine Gündem Oldu!

Sümeyye Aydoğan, Ester Expósito ile Bir Araya Geldi: Türk Kadınlarının Güzelliği Yine Gündem Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
02.10.2026 - 08:11
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Paris Moda Haftası, Türk yıldızların güzelliğiyle bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya podyumda, Demet Özdemir davette boy gösterirken son kare Sümeyye Aydoğan'dan geldi. Genç oyuncu, moda haftasında İspanyol oyuncu Ester Expósito ile yan yana poz verdi.

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Serenay Sarıkaya'dan Demet Özdemir'e Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Türk kadınları güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Serenay Sarıkaya'dan Demet Özdemir'e Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Türk kadınları güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Paris'te bu hafta podyumun en parlak yıldızlarından biri bizden çıktı. Serenay Sarıkaya, L'Oréal Paris'in Eyfel Kulesi'nin dibinde düzenlenen Le Défilé gösterisine altın püsküllü elbisesiyle çıktı ve sosyal medyayı resmen salladı. Listedeki tek Türk isim olan Serenay'ın kendinden emin yürüyüşüne övgüler peş peşe geldi. 'Hem Barbie hem harbi olunca kızlar' diyen de vardı, 'İnanılmaz bi kadın ya' diye hayranlığını gizlemeyen de. Rol arkadaşı Boran Kuzum ise videoyu 'Hemen kraliçemize bakın' notuyla paylaşıp desteğini esirgemedi.

Aynı podyumda iki yıl önce de bir Türk güzeli vardı: Pınar Deniz, 2024'te Le Défilé'de yürüyüp alkışları toplamıştı. Haftanın sürprizi ise Demet Özdemir'den geldi. Uzun saçlarıyla özdeşleşen oyuncu, kısacık kestirdiği saçlarıyla Paris'e bir markanın özel davetlisi olarak geldi ve objektiflerin odağına yerleşti. Yeni imaj takipçilerden tam not alırken şarkıcı Derya Uluğ'un tek kelimelik yorumu her şeyi özetledi: 'Beauty'.

Sümeyye Aydoğan, Paris Moda Haftası'nda Ester Expósito ile yan yana poz verdi, kare olay oldu.

Sümeyye Aydoğan, Paris Moda Haftası'nda Ester Expósito ile yan yana poz verdi, kare olay oldu.
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Paris'ten gelen karelerin en çok konuşulanı ise Sümeyye Aydoğan'a ait. Yeraltı'nın Sultan'ı, Paris Moda Haftası'nda Élite'in yıldızı Ester Expósito ile yan yana poz verdi. İkili siyahlar içinde, birbirinden ışıltılı bir kareye imza attı. Fotoğraf paylaşılır paylaşılmaz yorumlar da peş peşe geldi.

Sümeyye için Paris'in moda dünyası hiç de yabancı değil. Mayısta yüzü olduğu markanın göz alıcı takılarıyla Cannes'ın kırmızı halısında yürümüş, bütün objektifleri üzerine çekmişti. 

Serenay'ın podyumu, Demet'in yeni imajı derken Sümeyye'nin bu karesiyle Türk kadınlarının güzelliği bir kez daha gündemin tam ortasına oturdu. Paris bu hafta resmen bizim kızları konuştu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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