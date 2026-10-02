Sümeyye Aydoğan, Ester Expósito ile Bir Araya Geldi: Türk Kadınlarının Güzelliği Yine Gündem Oldu!
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Paris Moda Haftası, Türk yıldızların güzelliğiyle bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya podyumda, Demet Özdemir davette boy gösterirken son kare Sümeyye Aydoğan'dan geldi. Genç oyuncu, moda haftasında İspanyol oyuncu Ester Expósito ile yan yana poz verdi.
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Serenay Sarıkaya'dan Demet Özdemir'e Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Türk kadınları güzellikleriyle göz kamaştırdı.
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Sümeyye Aydoğan, Paris Moda Haftası'nda Ester Expósito ile yan yana poz verdi, kare olay oldu.
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