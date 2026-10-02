Sümeyye Aydoğan, Ester Expósito ile Bir Araya Geldi: Türk Kadınlarının Güzelliği Yine Gündem Oldu!

Paris'te bu hafta podyumun en parlak yıldızlarından biri bizden çıktı. Serenay Sarıkaya, L'Oréal Paris'in Eyfel Kulesi'nin dibinde düzenlenen Le Défilé gösterisine altın püsküllü elbisesiyle çıktı ve sosyal medyayı resmen salladı. Listedeki tek Türk isim olan Serenay'ın kendinden emin yürüyüşüne övgüler peş peşe geldi. 'Hem Barbie hem harbi olunca kızlar' diyen de vardı, 'İnanılmaz bi kadın ya' diye hayranlığını gizlemeyen de. Rol arkadaşı Boran Kuzum ise videoyu 'Hemen kraliçemize bakın' notuyla paylaşıp desteğini esirgemedi.

Aynı podyumda iki yıl önce de bir Türk güzeli vardı: Pınar Deniz, 2024'te Le Défilé'de yürüyüp alkışları toplamıştı. Haftanın sürprizi ise Demet Özdemir'den geldi. Uzun saçlarıyla özdeşleşen oyuncu, kısacık kestirdiği saçlarıyla Paris'e bir markanın özel davetlisi olarak geldi ve objektiflerin odağına yerleşti. Yeni imaj takipçilerden tam not alırken şarkıcı Derya Uluğ'un tek kelimelik yorumu her şeyi özetledi: 'Beauty'.