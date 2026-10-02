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Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Çocuk Tiyatroları, Vizyon Filmleri ve Atölyeler

Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Çocuk Tiyatroları, Vizyon Filmleri ve Atölyeler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 23:45
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Ekim ayında İstanbul, dökülen sarı yaprakları, hafif serinleyen havası ve tamamen düzene giren okul rutiniyle çocuklar ve aileler için yepyeni, sıcacık etkinlikler sunuyor! Havaların yavaş yavaş kapalı alanlara yönlendirdiği bu ayda, tiyatro sahnelerinden sinema salonlarına, renkli müzikallerden interaktif atölyelere ve hatta Cadılar Bayramı ile Cumhuriyet Bayramı temalı özel etkinliklere kadar dopdolu bir takvim sizi bekliyor.

Peki, bu ay İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları ve sirkler sahnede? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? İşte Ekim ayının en güncel ve en renkli çocuk etkinlikleri rehberi!

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.

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Ekim Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ekim Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ekim ayının serinleyen havasıyla birlikte tiyatro sahneleri perdelerini yepyeni maceralara açıyor. 

Ekim Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 3 Ekim – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 3 Ekim – Çocuk Stand-up (Metin Zakoğlu) – Cafe Theatre Koşuyolu

  • 3 Ekim – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi

  • 4 Ekim – Paw Patrol Dostluk Devriyesi – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 4 Ekim – Kuğu Gölü Çocuk Balesi – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 4 Ekim – Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 10 Ekim – Efsane Dinozorlar 2 Gizemli Geçit – İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

  • 11 Ekim – Kuromi & Dostları – Sahne Hane Üsküdar

  • 11 Ekim – Büyük Kovalamaca Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

  • 15 Ekim – Karlar Ülkesi Kar Yıldızı Festivali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 17 Ekim – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası – Acu Sahne (Acıbadem Üniversitesi - Ataşehir)

  • 17 Ekim – Rapunzel Çocuk Oyunu – İdris Güllüce Kültür Merkezi (Tuzla)

  • 18 Ekim – Bilim Macerası Kulübü Profesör & Bulut – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Ekim – Sihirli Kütüphane – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 18 Ekim – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 24 Ekim – Komşum Viyol Ailesi – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 24 Ekim – Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

  • 24 Ekim – Ters Yüz Sevimli Duygular – Palladium Avm

  • 25 Ekim – Sonic Orman Macerası – Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • 24 Ekim – Pjmask Kuklacıya Karşı – Palladium Avm

  • 25 Ekim – Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 29 Ekim – Winnie the Pooh – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 30 Ekim – Starry Night (İngilizce Çocuk Tiyatrosu) – Acu Sahne Acıbadem Üniversitesi - Ataşehir

Ekim Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 3 Ekim – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 3 Ekim – Shrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde Çocuk Oyunu – Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • 3 Ekim – Komşum Viyol Ailesi – Maximum Uniq Box

  • 3 Ekim – Elsa Müzikli Danslı Çocuk Oyunu – Atlas 1948 Sahnesi

  • 3 Ekim – Paw Patrol Dostluk Devriyesi – Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • 3 Ekim – Minecraft ve Kuromi Büyük Macera – Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi / 4 Ekim'de ise Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 4 Ekim – Güldüy Güldüy Çocuk – Maximum UNIQ Hall

  • 4 Ekim – Paw Patrol Görev Zamanı – Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 4 Ekim – Elsa Nerede Dedektif Olaf Macera Peşinde – Atlas 1948 Sahnesi

  • 4 Ekim – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 4 Ekim – Hayvanlar Ve Çocuklar – Mavi Uçurtma Tiyatrosu

  • 4 Ekim – Keloğlan – Bakırköy Butik Sahne

  • 10 Ekim – Hazine Adası – Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi

  • 10 Ekim – Kaptan Pengu – Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 10 Ekim – Mahşer-i Cümbüş Çocuk Oyunu – Trump Sahne 

  • 10 Ekim – Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor – House of Performance (HoP) 

  • 10 Ekim – Ringo'nun Dünyası – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 11 Ekim – Happy Pig's Öğreniyor – House of Performance (HoP)

  • 11 Ekim – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 11 Ekim – Neci'nin Diji Maceraları – Torium Sahne

  • 18 Ekim – Winnie the Pooh – Akatlar Kültür Merkezi

  • 18 Ekim – Duygular Sahnede (Uzman Psikolog) – Grand Cevahir Oditoryum Sahnesi 

  • 21 Ekim – Ters Yüz Sevimli Duygular – Torium Sahne

  • 24 Ekim – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Grand Cevahir Oditoryum

  • 24 Ekim – Bir Varmış Bir Yokmuş – Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi

  • 24 Ekim – Sonic Orman Macerası – Torium Sahne

  • 25 Ekim – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 31 Ekim – Keloğlan Çocuk Oyunu – Ortaköy Kültür Merkezi

Ekim Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Ekim Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema salonlarında patlamış mısır kokusunun en güzel geldiği, battaniye altı film sezonunun resmi olarak başladığı aylardayız! Ekim ayında vizyona giren ve çocukları farklı dünyalara götürecek animasyon ve macera dolu filmler oldukça iddialı.

  • Unutulmuş Ada

Konusu: Eski bir haritayı takip ederek haritalarda yer almayan fantastik bir adaya düşen üç arkadaşın, adanın yerlileriyle birlikte adayı karanlık bir güçten kurtarma serüveni.

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

  • Robu 404

Konusu: Hata kodu vererek fabrikadan kaçan sevimli robot Robu 404'ün, gerçek dünyada duyguları keşfetmesini ve küçük bir çocukla kurduğu sıcacık dostluğu anlatan eğlenceli bir bilim kurgu.

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Komedi

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Konusu: Tarihin akışını korumakla görevli özel bir çocuk ekibinin, İstanbul'un tarihi yarımadasında geçen, gizem ve aksiyon dolu maceraları.

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Tür: Macera, Aile

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

  • Kuzular Firarda: Gizemli Canavar

Konusu: Çiftliğin yakınındaki ormanda beliren 'gizemli canavar' efsanesini çözmek için gizli bir operasyon başlatan kuzuların bol kahkahalı macerası.

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Gupi ve Gülmeyen Kral

Konusu: Yıllardır yüzü gülmeyen huysuz bir kralı güldürmek için yola çıkan neşeli ozan Gupi'nin krallık boyunca yaşadığı müzikal ve komik olaylar.

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Tür: Animasyon, Müzikal

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Küçük Mamut

Konusu: Buzul çağından günümüze yanlışlıkla ışınlanan minik bir mamutun, günümüz dünyasına uyum sağlama çabası ve ailesini bulmak için çıktığı duygu yüklü yolculuk.

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Tür: Aile, Macera

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler ve Müzikaller Var?

Şarkılar söyleyip dans etmeden duramayan minikler için sahneler bu ay çok hareketli. Sevilen çizgi karakterlerin maceralarından eğitici çocuk operalarına kadar uzanan zengin müzikal takvimi çocukları bekliyor.

  • 3 Ekim – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 3 Ekim – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 3 Ekim – Şirinler Kayıp Reçete – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 10 Ekim – Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Palladium Avm

  • 11 Ekim – Ceviz Adam Müzikali (Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera!) – Hilltown Seyirlik Sahne 

  • 17 Ekim – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali Çocuk Tiyatrosu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 17 Ekim – Neşeli Hayvanlar Müzikali – Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi

  • 18 Ekim – Renkli Sesler Çocuk Operası – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu

  • 24 Ekim – Hayal Adası Müzikali – Torium Sahne

  • 24 Ekim – Ho Ho Ho! Müzikali 2. Sezon – DasDas Açık Sahne

  • 24 Ekim – Bremen Mızıkacıları Müzikali – KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 24 Ekim – Oz Büyücüsü Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 31 Ekim – Kurabiye Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 31 Ekim – Ege İle Gaga Müzikali – Mall of Istanbul MOI Sahne

Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Sirk ve Gösteriler Var?

Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Sirk ve Gösteriler Var?

Klasik oyunların dışına çıkmak isteyen aileler için illüzyon, akrobasi ve devasa 3D hologram teknolojisiyle harmanlanmış şovlar Ekim ayına renk katıyor.

  • 3 Ekim – 3D Hologram Sirki – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

  • 3 Ekim – The Illusionist (Enver Ertaş) – Torium Sahne

  • 3 Ekim – Sermet Erkin (Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi) – House of Performance (HoP) 

  • 3 Ekim – Palyaçolar Sirki – Atlas 1948 Sahnesi

  • 4 Ekim – Aile ve Çocuk Etkinliği (Çocuk Şarkıları, Uçurtma, Yüz Boyama, Animasyon, Dans) – Milyon Beach Kilyos

  • 4 Ekim – İllüzyon Show – Palladium Avm

  • 18 Ekim – Pinkfong Baby Shark Live Show – House of Performance (HoP)

  • 18 Ekim – Sihirbaz & Vantrilok Burak PARLI Show – Bakırköy House Of Performance Alt Sahne

  • 24 Ekim – Erdem Obüs Harikalar Karnavalı – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 31 Ekim – Bubble Show – Palladium Avm

  • 31 Ekim – MAGİ - Magic Clown – Palladium Avm

Ekim Ayı Eğlence: Havuz ve Aquaparklar İçin Hâlâ Geç Değil!

Ekim Ayı Eğlence: Havuz ve Aquaparklar İçin Hâlâ Geç Değil!

Yağmurlu günlerde sığınabileceğiniz konforlu kapalı alanlar ve serin havaya rağmen doğayla iç içe kalabileceğiniz özel yaşam merkezleri bu ayın kurtarıcı rotaları arasında.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi: 3 Ekim - 31 Ekim tarihleri boyunca su altının göz alıcı ve renkli dünyasını kapalı, sıcak bir alanda keşfetmek için harika bir alternatif.

  • Park Of Istanbul - Hayvanat Bahçesi: Serinleyen havaya rağmen doğadan kopmak istemeyenler için 3 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında egzotik canlılarla buluşma fırsatı sunuyor.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi: Sevimli deniz canlılarının şovlarını izleyebileceğiniz merkez 3 Ekim - 31 Ekim tarihleri boyunca açık.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk: 3 Ekim - 31 Ekim tarihlerinde ayaklarınızı yerden kesiyor. Heyecanlı bir deneyim istiyorsanız, rotanıza ekleyin.

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Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Mutfak becerilerinden yaratıcı dramaya kadar çocukların hem eğlenip hem de yeni hobiler edinebileceği atölyeler Ekim ayında oldukça çeşitli. Özellikle yaklaşan Halloween (Cadılar Bayramı) ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı konsept etkinlikleri kaçırmayın.

  • Tohumun Hikayesi & Pizza Atölyesi (4 Ekim'de 3-8 Yaş): PizzaExpress Nişantaşı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar tohumun serüvenini öğrenip kendi pizzalarını yapıyor.

  • Tırtıl Hikayesi & Pizza Atölyesi (11 Ekim): Nişantaşı PizzaExpress'teki atölyede hikaye anlatımı ve mutfak becerileri birleşiyor.

  • Miniklerle Halloween & Pizza Atölyesi (17-18 Ekim'de 3-8 Yaş): Önce PizzaExpress DasDas Ataşehir, sonra da Nişantaşı PizzaExpress'te Ekim ruhuna uygun, kostümlerin ve eğlencenin ön planda olduğu atölye.

  • Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyoruz & Pizza Atölyesi (24-25 Ekim'de 3-8 Yaş): PizzaExpress DasDas Ataşehir ve Nişantaşı PizzaExpress'te bayram coşkusunu üretimle birleştiren özel etkinlik.

  • Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi (25 Ekim): 8-12 yaş grubuna özel Taksim İstiklal Sahnesi'nde gerçekleşecek bu eğitimle çocuklar sahne sanatlarına ilk adımlarını atıyor.

  • Sis Mama Anne-Bebek Kanguru Dans (18 Ekim): Dance and More Ataşehir stüdyosunda, bebekli anneler için müzik ve hareketin buluştuğu harika bir bağ kurma seansı.

İstanbul'da Bu Ay Hangi Tematik Eğlence Merkezine ve Müzeye Gidilmeli?

İstanbul'da Bu Ay Hangi Tematik Eğlence Merkezine ve Müzeye Gidilmeli?

Ekim ayı, tarihi ve eğlenceyi bir araya getiren müzeler için en güzel zaman. Ayın gizemli ve coşkulu ruhunu yansıtan bu iki rota çocukların ufkunu genişletecek.

Bu Ay Neden Gitmeli? Ekim ayının serin günlerinde, her yeri buram buram çikolata kokan sıcacık bir kapalı alan müzesi gibisi yoktur! İstanbul'un ikonik yapılarının çikolatadan heykelleri, çocukların ilgisini tarihi yapıları öğrenirken bile taze tutar.

Çocuklar İçin: Çikolata şelalesini izlemek, Nuh'un Gemisi ve masal kahramanlarının tamamen çikolatadan yapılmış devasa figürlerini yakından incelemek miniklere kendilerini 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nda hissettirecek.

  • Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy)

Bu Ay Neden Gitmeli? Haliç kıyısındaki bu devasa endüstri ve ulaşım müzesi, hem kapalı hem yarı açık alanlarıyla sonbahar havasına çok uygundur. Okulda öğrenilen bilim ve teknoloji derslerini görselleştirmek için ideal bir Ekim rotasıdır.

Çocuklar İçin: Gerçek uçakların kokpitine bakmak, klasik otomobilleri incelemek, denizaltına girmek ve özellikle hafta sonları düzenlenen nostaljik tren turuna katılmak unutulmaz bir deneyim sunar.

  • İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe)

Bu Ay Neden Gitmeli? Ekim denince akla gelen en önemli değer olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşırken, çocuklara geçmişi ve Cumhuriyeti anlatmanın en güzel yollarından biri. Tarihi köşkün ahşap kokan odaları, sonbaharın nostaljik hissiyatıyla mükemmel örtüşüyor.

Çocuklar İçin: Gündelik ekranlardan uzaklaşıp dedelerinin ve ninelerinin oynadığı asırlık teneke oyuncakları, Cumhuriyetin ilk yıllarına ait figürleri ve devasa bebek evlerini görmek çocuklarda bambaşka bir merak duygusu uyandıracak.

Bonus Rota: 29 Ekim Coşkusu ve Sonbahar Hasadı

Bonus Rota: 29 Ekim Coşkusu ve Sonbahar Hasadı

Ekim'in iki farklı yüzü var: Bir yanda sararan yapraklar ve balkabağı hasadı, diğer yanda ise ayın sonunda tüm sokakları kırmızı beyaza boyayan büyük Cumhuriyet coşkusu!

Bu Ay Neden Gitmeli? Ekim ayı, ağaçların yeşilden sarıya, turuncuya ve kızıla döndüğü en güzel aydır. Arboretum, bu renk cümbüşünü İstanbul'un içinde yaşayabileceğiniz en iyi yer. Muazzam sonbahar fotoğrafları çekmek için harika bir arka plan sunar.

Çocuklar İçin: Farklı yaprak türlerini toplamak, göl kenarındaki ördekleri izlemek ve devasa ağaçların arasında doğa gözlemi yapmak çocuklar için sakinleştirici bir hafta sonu aktivitesidir.

  • Kemerburgaz Balkabağı Tarlaları ve Hasat Etkinlikleri

Bu Ay Neden Gitmeli? Ekim ayının sembolü hiç şüphesiz turuncu balkabakları! İstanbul'un çeperlerindeki Kemerburgaz ve Göktürk çevresindeki doğal tarım çiftlikleri, bu ay bolca hasat festivaline sahne oluyor. Sonbaharın kızıla dönen yaprakları arasında açık hava panayırı hissi yaşamak için mükemmel.

Çocuklar İçin: Devasa balkabaklarının arasında fotoğraf çektirmek, balkabağı oyma atölyelerine katılmak, samandan labirentlerde kaybolmak ve çamurlu botlarıyla doğanın tadını çıkarmak onlara unutulmaz bir sonbahar anısı bırakacak.

  • Deniz Müzesi ve 29 Ekim Beşiktaş Boğaz Rotası

Bu Ay Neden Gitmeli? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İstanbul'da en iyi hissedebileceğiniz lokasyonların başında Beşiktaş sahili geliyor. Bayraklarla donatılmış ağaçlıklı yollarda yürüyüp serin boğaz havasını solumak, Ekim ayının olmazsa olmazıdır.

Çocuklar İçin: Türkiye'nin en büyük denizcilik müzesi olan Deniz Müzesi'ndeki ihtişamlı saltanat kayıklarını ve tarihi kadırgaları incelemek çocukları çok etkileyecek. Müze çıkışında boğazdan geçen vapurların çaldığı bayram sirenlerini dinleyip, bayraklarıyla bu büyük doğum gününü kutlamak onlara Cumhuriyet ruhunu yaşatmanın en güzel yolu olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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