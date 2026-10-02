Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Çocuk Tiyatroları, Vizyon Filmleri ve Atölyeler
Ekim ayında İstanbul, dökülen sarı yaprakları, hafif serinleyen havası ve tamamen düzene giren okul rutiniyle çocuklar ve aileler için yepyeni, sıcacık etkinlikler sunuyor! Havaların yavaş yavaş kapalı alanlara yönlendirdiği bu ayda, tiyatro sahnelerinden sinema salonlarına, renkli müzikallerden interaktif atölyelere ve hatta Cadılar Bayramı ile Cumhuriyet Bayramı temalı özel etkinliklere kadar dopdolu bir takvim sizi bekliyor.
Peki, bu ay İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları ve sirkler sahnede? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? İşte Ekim ayının en güncel ve en renkli çocuk etkinlikleri rehberi!
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.
Ekim Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
Ekim Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler ve Müzikaller Var?
Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Sirk ve Gösteriler Var?
Ekim Ayı Eğlence: Havuz ve Aquaparklar İçin Hâlâ Geç Değil!
Ekim Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?
İstanbul'da Bu Ay Hangi Tematik Eğlence Merkezine ve Müzeye Gidilmeli?
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