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İsmail Saymaz Açıkladı: "Fonlarda Ben de Mağdurum" Diyen AKP'li Nihat Zeybekci'nin Kaptırdığı Para Belli Oldu

İsmail Saymaz Açıkladı: "Fonlarda Ben de Mağdurum" Diyen AKP'li Nihat Zeybekci'nin Kaptırdığı Para Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 09:56 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 10:31
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Fon krizinde kendisini de mağdur olarak tanımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin kaybettiği tutar ortaya çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirket, Tera Portföy'ün TP2 Para Piyasası Fonu'na para yatırmıştı ve toplam kayıp 250 milyon lira civarında. Gazeteci Cengiz Er ise daha önce rakamı 2,5 milyar lira olarak duyurmuştu.

[Kaynak: Sözcü]

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Nihat Zeybekci, SPK'nın tasfiye kararı verdiği fonlarda parası kalan 455 bin 758 yatırımcıdan biri olduğunu söyledi.

Nihat Zeybekci, SPK'nın tasfiye kararı verdiği fonlarda parası kalan 455 bin 758 yatırımcıdan biri olduğunu söyledi.

Zeybekci'nin şirketleri parayı kısa vadeli nakit fazlası olarak TP2'ye yatırmıştı. SPK'nın 17 Eylül'de aldığı tasfiye kararının ardından tablo değişti. Karar yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonu kapsıyordu ve SPK'nın açıklamasına göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Zeybekci de 'Ben de 455 bin mağdurdan biriyim' diyerek kendini bu kalabalığın içine koydu.

Nihat Zeybekci, olanlar için ihmalleri işaret etti: 'Maalesef ihmal var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda' Mağduriyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmediğini de ekledi. Çözüm olarak ise anaparaların, manipülasyonla kazanç sağlayanlardan geri alınacak kaynakla karşılanmasını önerdi ve 2008 ABD mortgage krizindeki uygulamayı örnek gösterdi.

Nihat Zeybekci'nin kaptırdığı parayı İsmail Saymaz açıkladı.

Nihat Zeybekci'nin kaptırdığı parayı İsmail Saymaz açıkladı.

Gazeteci Cengiz Er'in Zeybekci'nin kaybının 2,5 milyar TL'ye yakın olduğunu iddia etmesinin ardından Sözcü TV yayınında detayları paylaşan Saymaz, Zeybekci ile yaptığı görüşmede toplam kaybın bu miktarın yüzde 10'u kadar olduğunu söyledi.

Yatırımcıların önünde şimdi tasfiye takvimi ve 1 milyon liralık ara ödeme sınırı var.

Yatırımcıların önünde şimdi tasfiye takvimi ve 1 milyon liralık ara ödeme sınırı var.

SPK, tasfiyenin usul ve esaslarını da belirledi. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün fonlarındaki yatırımcılara ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Tasfiyeye adında 'para piyasası' geçen fonlarla, yatırımcı sayısı en çok olandan başlanacak. Tera'nın tasfiye kapsamındaki fonlarının işlemlerini Türkiye İş Bankası yürütüyor.

Nakit geldikçe yatırımcıya payı oranında ödeme yapılacak. SPK, fonların portföy yapısını ve piyasa koşullarını gerekçe göstererek azami tasfiye süresini 6 aya çıkardı. Zeybekci'nin 250 milyon liralık kaybının ne kadarının geri döneceği ise bu takvimin sonunda belli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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