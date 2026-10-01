İsmail Saymaz Açıkladı: "Fonlarda Ben de Mağdurum" Diyen AKP'li Nihat Zeybekci'nin Kaptırdığı Para Belli Oldu

Zeybekci'nin şirketleri parayı kısa vadeli nakit fazlası olarak TP2'ye yatırmıştı. SPK'nın 17 Eylül'de aldığı tasfiye kararının ardından tablo değişti. Karar yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonu kapsıyordu ve SPK'nın açıklamasına göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Zeybekci de 'Ben de 455 bin mağdurdan biriyim' diyerek kendini bu kalabalığın içine koydu.

Nihat Zeybekci, olanlar için ihmalleri işaret etti: 'Maalesef ihmal var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda' Mağduriyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmediğini de ekledi. Çözüm olarak ise anaparaların, manipülasyonla kazanç sağlayanlardan geri alınacak kaynakla karşılanmasını önerdi ve 2008 ABD mortgage krizindeki uygulamayı örnek gösterdi.