İsmail Saymaz Açıkladı: "Fonlarda Ben de Mağdurum" Diyen AKP'li Nihat Zeybekci'nin Kaptırdığı Para Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon krizinde kendisini de mağdur olarak tanımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin kaybettiği tutar ortaya çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirket, Tera Portföy'ün TP2 Para Piyasası Fonu'na para yatırmıştı ve toplam kayıp 250 milyon lira civarında. Gazeteci Cengiz Er ise daha önce rakamı 2,5 milyar lira olarak duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihat Zeybekci, SPK'nın tasfiye kararı verdiği fonlarda parası kalan 455 bin 758 yatırımcıdan biri olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihat Zeybekci'nin kaptırdığı parayı İsmail Saymaz açıkladı.
Yatırımcıların önünde şimdi tasfiye takvimi ve 1 milyon liralık ara ödeme sınırı var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın