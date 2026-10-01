Asfaltı Beyaza Boyuyorlar: Los Angeles'da Sıcaklık 8 Derece Birden Düştü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz aylarında asfaltın üzerinde yürürken ayağınızın altından yükselen sıcağı hissetmişsinizdir. Los Angeles bu soruna ilginç bir çözüm buldu: Yolları beyaza boyamak.
Kentte bazı yollar, güneş ışığını yansıtan CoolSeal adında açık renkli bir kaplamayla kaplanıyor. Kamyonlarla asfalta püskürtülen bu malzeme, özel aparatlarla yol yüzeyine yayılıyor. Sonuç ise oldukça etkileyici: Kaplanan yollar, kaplanmayanlara göre ortalama 5,5 ila 8,3 derece daha serin kalabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koyu asfalt güneş ışığının yüzde 95'ine kadarını emiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kentsel ısı adası nedir?
CoolSeal nasıl çalışıyor?
Elektrik faturalarına da yansıyabilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın