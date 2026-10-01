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Asfaltı Beyaza Boyuyorlar: Los Angeles'da Sıcaklık 8 Derece Birden Düştü

Asfaltı Beyaza Boyuyorlar: Los Angeles'da Sıcaklık 8 Derece Birden Düştü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 10:20
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Yaz aylarında asfaltın üzerinde yürürken ayağınızın altından yükselen sıcağı hissetmişsinizdir. Los Angeles bu soruna ilginç bir çözüm buldu: Yolları beyaza boyamak.

Kentte bazı yollar, güneş ışığını yansıtan CoolSeal adında açık renkli bir kaplamayla kaplanıyor. Kamyonlarla asfalta püskürtülen bu malzeme, özel aparatlarla yol yüzeyine yayılıyor. Sonuç ise oldukça etkileyici: Kaplanan yollar, kaplanmayanlara göre ortalama 5,5 ila 8,3 derece daha serin kalabiliyor.

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Koyu asfalt güneş ışığının yüzde 95'ine kadarını emiyor

Koyu asfalt güneş ışığının yüzde 95'ine kadarını emiyor

Los Angeles'ın büyük bölümü koyu renkli asfaltla kaplı. Koyu asfalt ise güneş ışınlarının yüzde 80 ila 95'ini emebiliyor.

Güney Kaliforniya'da hava sıcaklığının 38 dereceyi aştığı günlerde asfaltın yüzey sıcaklığı 66 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu da yalnızca yolların değil, çevredeki mahallelerin de ısınmasına yol açıyor.

Kentsel ısı adası nedir?

Kentsel ısı adası nedir?

Asfalt, beton ve binaların gün boyu ısıyı emip depolaması, şehirlerin çevredeki kırsal alanlara göre çok daha sıcak olmasına neden oluyor. Bu duruma 'kentsel ısı adası' deniyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre bu etki, şehirlerdeki hava sıcaklığının çevredeki bölgelere kıyasla 12 dereceye kadar daha yüksek olmasına yol açabiliyor. Özellikle sıcak hava dalgalarının sıklaştığı son yıllarda bu, büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri haline geldi.

CoolSeal nasıl çalışıyor?

CoolSeal nasıl çalışıyor?

GuardTop şirketinin ürettiği CoolSeal, asfaltın üzerine uygulanan açık renkli bir kaplama. Malzeme, güneş ışınlarının daha büyük bir bölümünü yansıtarak asfaltın daha az ısı emmesini sağlıyor.

Los Angeles Sokak Hizmetleri Bürosu'nun verilerine göre CoolSeal uygulanan yollar, kaplama yapılmayan yollara kıyasla ortalama 10-15 Fahrenheit, yani yaklaşık 5,5-8,3 derece daha serin olabiliyor. Bu noktada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak gerekiyor: Söz konusu fark havanın değil, yol yüzeyinin sıcaklığında ölçülüyor.

Elektrik faturalarına da yansıyabilir

Elektrik faturalarına da yansıyabilir

Yolların daha az ısınması çevredeki mahallelerin sıcaklığını da etkileyebiliyor. Bu da binalarda klima ihtiyacını azaltarak hem elektrik tüketimini hem de hanelerin enerji masraflarını düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Uzmanlara göre açık renkli yollar, aşırı sıcaklarla bağlantılı sağlık sorunlarının azaltılmasına da katkı sağlayabilir. Daha fazla ışık yansıtan yüzeyler, akşamları yolların ve otoparkların aydınlatılması için gereken enerjiyi de azaltabiliyor. EPA'ya göre serin yol uygulamaları; hava kirliliği, sera gazı salımı ve su kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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