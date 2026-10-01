Asfaltı Beyaza Boyuyorlar: Los Angeles'da Sıcaklık 8 Derece Birden Düştü

Asfalt, beton ve binaların gün boyu ısıyı emip depolaması, şehirlerin çevredeki kırsal alanlara göre çok daha sıcak olmasına neden oluyor. Bu duruma 'kentsel ısı adası' deniyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre bu etki, şehirlerdeki hava sıcaklığının çevredeki bölgelere kıyasla 12 dereceye kadar daha yüksek olmasına yol açabiliyor. Özellikle sıcak hava dalgalarının sıklaştığı son yıllarda bu, büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri haline geldi.