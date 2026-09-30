Fizyoterapistler Uyardı: Vücudunuzun Bu Bölgesi Ne Kadar Hızlı Yaşlandığınızı Ele Veriyor

Yaşlanmanın ilk işaretleri her zaman aynada görünmüyor. Fizyoterapistlere göre kalça kaslarının gücü, yaş aldıkça bağımsızlığınızı ne kadar koruyabileceğinizin en net göstergelerinden biri. Uzmanlar, evde birkaç dakikada yapılabilecek 4 basit testle bu gücü ölçmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Üstelik yaşlandıkça artan 'düşmelerin' sebebi de tam olarak bu kaslarınız.

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