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Fizyoterapistler Uyardı: Vücudunuzun Bu Bölgesi Ne Kadar Hızlı Yaşlandığınızı Ele Veriyor

Fizyoterapistler Uyardı: Vücudunuzun Bu Bölgesi Ne Kadar Hızlı Yaşlandığınızı Ele Veriyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 11:58
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Yaşlanmanın ilk işaretleri her zaman aynada görünmüyor. Fizyoterapistlere göre kalça kaslarının gücü, yaş aldıkça bağımsızlığınızı ne kadar koruyabileceğinizin en net göstergelerinden biri. Uzmanlar, evde birkaç dakikada yapılabilecek 4 basit testle bu gücü ölçmenin mümkün olduğunu söylüyor. 

Üstelik yaşlandıkça artan 'düşmelerin' sebebi de tam olarak bu kaslarınız.

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Düşenlerin Kalça Kaslarında Daha Fazla Yağ Bulundu

Düşenlerin Kalça Kaslarında Daha Fazla Yağ Bulundu

ABD'de 65 yaş üstündeki her dört kişiden birinden fazlası her yıl düşüyor. Ortopedik fizyoterapist Scott McAfee'ye göre bu düşüşler çoğu zaman azalan güç, denge ve hareket kabiliyetinin ilk işareti: 'Bacaklar bağımsızlığın motorudur.'

Bu motorun en kritik parçası ise kalça kasları. BMC Geriatrics dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 65 yaş üstü 58 kişinin bacak ve kalça kasları bilgisayarlı tomografiyle incelendi. Son dönemde düşme yaşayan 15 kişinin kaslarında, düşmeyenlere göre daha fazla yağ dokusu vardı.

En çok etkilenen kaslar kalçadaki gluteal kaslardı. Düşme yaşayanların bacağı yana açma gücü de daha düşüktü. Araştırmacılar bunun denge kaybına ve düşme riskine katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Evde 4 Testle Kendinizi Ölçün

Evde 4 Testle Kendinizi Ölçün

Sandalye testi: Kollarınızı göğsünüzde çaprazlayın ve 30 saniye boyunca sandalyeden kaç kez kalkıp oturabildiğinizi sayın. 60'lı yaşların başındaki erkeklerde en az 14, kadınlarda en az 12 tekrar hedefleniyor. Kalkarken ellerinizle bacaklarınızdan ya da kolçaktan destek alıyorsanız skorunuz sıfır sayılıyor.

Yerden kalkma testi: Yere oturun ve elinizden ya da eşyalardan destek almadan ayağa kalkmayı deneyin.

Tek ayak testi: Gözleriniz açıkken her bir ayağınızın üzerinde 10 saniye dengede durun.

Dönüş testi: Olduğunuz yerde tam bir tur dönün ve adımlarınızı sayın. Sağlıklı yetişkinler bunu genellikle 3-4 adımda yapıyor. Hekim Dr. Alexander Acosta'ya göre 5 ve üzeri adım ya da duvara tutunma ihtiyacı dikkat edilmesi gereken bir işaret.

Düşük sonuç almak umutsuzluğa kapılmak için bir neden değil, çünkü kaslar her yaşta egzersize yanıt veriyor. Yine de bu testler tıbbi bir değerlendirmenin yerini tutmuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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