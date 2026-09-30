Fizyoterapistler Uyardı: Vücudunuzun Bu Bölgesi Ne Kadar Hızlı Yaşlandığınızı Ele Veriyor
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Yaşlanmanın ilk işaretleri her zaman aynada görünmüyor. Fizyoterapistlere göre kalça kaslarının gücü, yaş aldıkça bağımsızlığınızı ne kadar koruyabileceğinizin en net göstergelerinden biri. Uzmanlar, evde birkaç dakikada yapılabilecek 4 basit testle bu gücü ölçmenin mümkün olduğunu söylüyor.
Üstelik yaşlandıkça artan 'düşmelerin' sebebi de tam olarak bu kaslarınız.
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Düşenlerin Kalça Kaslarında Daha Fazla Yağ Bulundu
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Evde 4 Testle Kendinizi Ölçün
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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