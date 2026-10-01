Yazın Resmen Bittiği Eylül Ayının En Komik Tweetleri

Yaz tatili bitti, okul servisleri yollara döndü, akşamları dolapta ince bir hırka aramaya başladık. Eylül her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni başlangıçların ayı oldu ama X kullanıcıları bu ciddiyete pek ayak uydurmadı. Ay boyunca biri şirket sunumuna kimsenin fark etmeyeceği bir sürpriz sakladı, biri çamaşır makinesinin camında acı bir gerçekle yüzleşti, kimisi de Doktorlar'daki Levent'in yüzünden hayatın en zor dersini yeniden hatırladı. Katlanabilir telefonlar, turuncu bir köpekbalığı, şerit aralarında yeni rakip bulan motorcular ve parkta kuş yemiyle büyüyen bir kardeş derken haftalık derlemelerimizde en çok güldüren paylaşımları bu kez tek bir listede topladık.