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Yazın Resmen Bittiği Eylül Ayının En Komik Tweetleri

Yazın Resmen Bittiği Eylül Ayının En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 11:10
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Yaz tatili bitti, okul servisleri yollara döndü, akşamları dolapta ince bir hırka aramaya başladık. Eylül her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni başlangıçların ayı oldu ama X kullanıcıları bu ciddiyete pek ayak uydurmadı. Ay boyunca biri şirket sunumuna kimsenin fark etmeyeceği bir sürpriz sakladı, biri çamaşır makinesinin camında acı bir gerçekle yüzleşti, kimisi de Doktorlar'daki Levent'in yüzünden hayatın en zor dersini yeniden hatırladı. Katlanabilir telefonlar, turuncu bir köpekbalığı, şerit aralarında yeni rakip bulan motorcular ve parkta kuş yemiyle büyüyen bir kardeş derken haftalık derlemelerimizde en çok güldüren paylaşımları bu kez tek bir listede topladık.

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Ayın en çok etkileşim alan paylaşımı bir toplantı odasından çıktı.

Ayın en çok etkileşim alan paylaşımı bir toplantı odasından çıktı.
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Emir komuta zinciri bir liseliye bağlıymış.

Emir komuta zinciri bir liseliye bağlıymış.
twitter.com

Doğa da yeni renk seçeneğini tanıttı.

Doğa da yeni renk seçeneğini tanıttı.
twitter.com

Cebinde para unutanlar bu acıyı bilir.

Cebinde para unutanlar bu acıyı bilir.
twitter.com

Tartı mı, termometre mi?

Tartı mı, termometre mi?
twitter.com
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Kuşlar da doydu, kardeş de...

Kuşlar da doydu, kardeş de...
twitter.com

Gece yarısı ev de konuşmaya başlıyor.

Gece yarısı ev de konuşmaya başlıyor.
twitter.com

Bazı gerçekler ancak saçlar ağarınca anlaşılıyor.

Bazı gerçekler ancak saçlar ağarınca anlaşılıyor.
twitter.com

Servis başımızın üstünde.

Servis başımızın üstünde.
twitter.com

İtirazı olan?

İtirazı olan?
twitter.com
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Mercedes yoksa adım sayarız.

Mercedes yoksa adım sayarız.
twitter.com

Beklentiler başka, özellikler başka.

Beklentiler başka, özellikler başka.
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Kampüs özlemi herkeste aynı yaşanmıyor.

Kampüs özlemi herkeste aynı yaşanmıyor.
twitter.com

Şerit aralarının yeni sahipleri sahneye çıktı.

Şerit aralarının yeni sahipleri sahneye çıktı.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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