Final Haberi Seyirciyi Uzaklaştırdı: Aşk ve Taht 1 Reytingin Altına İndi

ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht için kötü haber yine reyting tablosundan geldi. Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı dizi, 30 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen 4. bölümüyle Total'de 1,18 ile 20., AB'de 0,86 ile 18., ABC1'de ise 1,13 ile 17. sırada kaldı.

Bir hafta önceki tablo ise oldukça farklıydı. 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölüm Total'de 1,62, AB'de 1,47, ABC1'de 1,45 reyting almıştı. Böylece dizi yalnızca bir haftada AB'de yaklaşık yüzde 41, Total'de yüzde 27 kan kaybetti.

Üstelik düşüş tek kategoride değil. Dizi Total'de altı basamak birden geriledi, AB'de ise yayın hayatında ilk kez 1 reytingin altını gördü.