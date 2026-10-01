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Final Haberi Seyirciyi Uzaklaştırdı: Aşk ve Taht 1 Reytingin Altına İndi

Final Haberi Seyirciyi Uzaklaştırdı: Aşk ve Taht 1 Reytingin Altına İndi

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 11:36
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, final kararının ardından yayınlanan 4. bölümüyle reytinglerde sert bir düşüş yaşadı. 30 Eylül Çarşamba akşamı dizi AB'de 0,86'ya geriledi. Bir hafta önce bu rakam 1,47'ydi. Düşüşü görenler şaşkınlığını gizleyemezken dizinin final haberinin ardından daha fazla reyting kaybetmesi dikkat çekti.

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Aşk ve Taht'ın AB reytingi bir haftada 1,47'den 0,86'ya düştü.

Aşk ve Taht'ın AB reytingi bir haftada 1,47'den 0,86'ya düştü.

ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht için kötü haber yine reyting tablosundan geldi. Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı dizi, 30 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen 4. bölümüyle Total'de 1,18 ile 20., AB'de 0,86 ile 18., ABC1'de ise 1,13 ile 17. sırada kaldı.

Bir hafta önceki tablo ise oldukça farklıydı. 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölüm Total'de 1,62, AB'de 1,47, ABC1'de 1,45 reyting almıştı. Böylece dizi yalnızca bir haftada AB'de yaklaşık yüzde 41, Total'de yüzde 27 kan kaybetti.

Üstelik düşüş tek kategoride değil. Dizi Total'de altı basamak birden geriledi, AB'de ise yayın hayatında ilk kez 1 reytingin altını gördü.

Detaylar:

Düşüşün final kararının hemen ardından gelmesi seyircinin gözünden kaçmadı.

Düşüşün final kararının hemen ardından gelmesi seyircinin gözünden kaçmadı.

Dizi için erken final kararı, ilk bölümlerin 1'li reytinglerde kalmasının ardından verilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Taht, Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'siyle birlikte 5. bölümüyle ekrana veda edecek. Final haberinin duyulmasından sonra ekrana gelen ilk bölümde yaşanan bu sert düşüş, reyting tablosunu görenleri şoke etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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