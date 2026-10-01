Final Haberi Seyirciyi Uzaklaştırdı: Aşk ve Taht 1 Reytingin Altına İndi
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, final kararının ardından yayınlanan 4. bölümüyle reytinglerde sert bir düşüş yaşadı. 30 Eylül Çarşamba akşamı dizi AB'de 0,86'ya geriledi. Bir hafta önce bu rakam 1,47'ydi. Düşüşü görenler şaşkınlığını gizleyemezken dizinin final haberinin ardından daha fazla reyting kaybetmesi dikkat çekti.
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Aşk ve Taht'ın AB reytingi bir haftada 1,47'den 0,86'ya düştü.
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Düşüşün final kararının hemen ardından gelmesi seyircinin gözünden kaçmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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