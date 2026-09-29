4 Günde 3 Veda: A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin Bitiyor, Ekranda 32 Dizi Kalıyor

En büyük kaybı iki dizisini birden kaybeden ATV yaşadı. Kanalın kadrosu Güneşin Doğduğu Yer, Mercan Köşk, Hamal ve Altı Üstü İstanbul ile 4 diziye indi. Çirkin'in vedasıyla Star TV'de de dizi sayısı 4'e düşüyor.

NOW, 9 diziyle en kalabalık kanal olmayı sürdürüyor. Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen NOW ekranında.

Kanal D'de 6 dizi var. Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Kara Kuyu kanalın kadrosunda.

TRT 1 de 5 diziyle yarışıyor. Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat TRT 1 ekranında.

Star TV'de 4 dizi kalıyor. Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve ve Bir Hayat Hikâyesi yoluna devam ediyor.

Show TV'de 4 dizi bulunuyor. Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş, Cevher ve Muhtemel Aşk kanalın listesinde.