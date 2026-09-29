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4 Günde 3 Veda: A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin Bitiyor, Ekranda 32 Dizi Kalıyor

4 Günde 3 Veda: A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin Bitiyor, Ekranda 32 Dizi Kalıyor

Atv yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 16:42
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Yeni sezonun ilk ayı dolmadan üç dizi için final kararı çıktı. ATV'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizilerinin ardından Star TV'nin Çirkin'i de listeye eklendi. Üstelik üç dizi de 4-7 Ekim arasında, aynı hafta içinde ekrana veda edecek.

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Star TV'nin Çirkin'i 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümle ekrana veda edecek.

Star TV'nin Çirkin'i 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümle ekrana veda edecek.

Finale ilk ulaşacak dizi Çirkin olacak. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi, 29 Mart'ta başladığı ilk sezonunda pazar akşamlarının reyting lideriydi. 17 Mayıs'taki sezon finalinde de Total'de 6,28, AB'de 5,20 ve ABC1'de 6,27 reytingle üç kategoride birinci olmuştu.

Ancak yaklaşık 4 aylık aranın ardından tablo tersine döndü. 20 Eylül'de yayınlanan 9. bölüm ABC1'de 2,31 reytingle 6. sırada kaldı, 27 Eylül'deki 10. bölümde ise dizi üç kategoride de 7. sıraya geriledi. Böylece Çirkin'in 2. sezonu yalnızca 3 bölüm sürmüş olacak.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in A.B.İ.'si 6 Ekim Salı akşamı 23. bölümüyle final yapacak.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in A.B.İ.'si 6 Ekim Salı akşamı 23. bölümüyle final yapacak.

Karadayı'nın efsane ikilisini 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ., ikinci sezonunun yalnızca 5. bölümünde yolun sonuna geliyor. İlk sezonu 18 bölüm süren dizinin final bölümü, toplamda 23. bölüm olacak. 22. bölüm 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelirken finalin 6 Ekim Salı akşamı yayınlanması bekleniyor. 

İlk sezonunda Total'de 11'in üzerinde reyting gören dizi, Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından neredeyse baştan kurulan bir kadroyla geri döndü. Kararı belirleyen 22 Eylül reytinglerinde ise A.B.İ. Total'de 3,32 ile 4., AB'de 2,42 ile 7. sırada kaldı. İşin dikkat çekici tarafı, dizinin o akşam bir önceki haftaya göre yükselmiş olmasıydı. Ancak Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yarıştığı salı akşamında bu yükseliş yetmedi.

Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht ise yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı veda edecek.

Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht ise yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı veda edecek.

Listedeki en kısa ömürlü dizi Aşk ve Taht oldu. Taylan Biraderler'in yönettiği, Bozdağ Film imzalı dönem dizisinde Akın Akınözü, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı canlandırıyor. Kadroda Merjem Siljak ve Simay Barlas da yer alıyor.

9 Eylül'de yayına başlayan dizi, 23 Eylül'deki 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı. Aynı gece Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümünün bile diziyi üç kategoride geride bırakması dikkat çekti. Kulislerden aktarılan bilgilere göre ilk 5 bölümün çekimleri önceden tamamlanmıştı ve kanal kararını bu sonuçlara göre verdi.

Üç finalin ardından 35 diziyle açılan sezonda ekranda 32 dizi kalıyor.

Üç finalin ardından 35 diziyle açılan sezonda ekranda 32 dizi kalıyor.

En büyük kaybı iki dizisini birden kaybeden ATV yaşadı. Kanalın kadrosu Güneşin Doğduğu Yer, Mercan Köşk, Hamal ve Altı Üstü İstanbul ile 4 diziye indi. Çirkin'in vedasıyla Star TV'de de dizi sayısı 4'e düşüyor.

NOW, 9 diziyle en kalabalık kanal olmayı sürdürüyor. Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen NOW ekranında.

Kanal D'de 6 dizi var. Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Kara Kuyu kanalın kadrosunda.

TRT 1 de 5 diziyle yarışıyor. Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat TRT 1 ekranında.

Star TV'de 4 dizi kalıyor. Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve ve Bir Hayat Hikâyesi yoluna devam ediyor.

Show TV'de 4 dizi bulunuyor. Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş, Cevher ve Muhtemel Aşk kanalın listesinde.

Final iddiaları burada bitmiyor: Mercan Köşk ve Muhtemel Aşk için de soru işaretleri var.

Final iddiaları burada bitmiyor: Mercan Köşk ve Muhtemel Aşk için de soru işaretleri var.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Mercan Köşk'ün ATV ile 8 bölümlük ön anlaşması bulunuyor ve dizinin devamı reyting performansına bağlı. Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı için ise sosyal medyada 20. bölümde final yapacağı iddia edildi.

Dizinin resmi hesabından gelen 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…' yanıtı ise kafaları daha da karıştırdı. İki dizi için de şu an kanallardan resmi bir final açıklaması gelmiş değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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