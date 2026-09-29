4 Günde 3 Veda: A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin Bitiyor, Ekranda 32 Dizi Kalıyor
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Star TV'nin Çirkin'i 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümle ekrana veda edecek.
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in A.B.İ.'si 6 Ekim Salı akşamı 23. bölümüyle final yapacak.
Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht ise yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı veda edecek.
Üç finalin ardından 35 diziyle açılan sezonda ekranda 32 dizi kalıyor.
Final iddiaları burada bitmiyor: Mercan Köşk ve Muhtemel Aşk için de soru işaretleri var.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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