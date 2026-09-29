Herkes Bu Maskeye "Doğal Botoks" Diyor: Dermatologlar Mutfaktaki O Tohumun Gerçek Etkisini Açıkladı

Tarif oldukça basit. 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 su bardağı suyla birlikte jel kıvamına gelene kadar kaynatılıyor, ardından süzülüyor. Elde edilen jel 2 yemek kaşığı yoğurtla blenderdan geçirilip bir kez daha süzülüyor. Son olarak karışıma 1 tatlı kaşığı incir çekirdeği yağı ve 1 adet E vitamini kapsülünün içi ekleniyor.

Maske yüze ince bir tabaka halinde sürülüyor, 20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanıyor. Tarifi paylaşanlar normal ciltlerde haftada iki kez uygulamayı, hassas ciltlerde ise bu sıklığı azaltmayı öneriyor.

Maskeye 'botoks' benzetmesini kazandıran şey, keten tohumunun suyla buluştuğunda saldığı müsilaj adlı yapışkan lif. Bu jel yüzde kurudukça hafif bir gerginlik hissi yaratıyor. Cilt jeldeki suyu tuttuğu için ince çizgiler kısa bir süreliğine dolgunlaşıyor ve yüz daha pürüzsüz görünüyor. Sosyal medyada paylaşılan 'önce-sonra' videolarındaki farkın büyük kısmı da buradan geliyor.