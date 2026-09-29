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Herkes Bu Maskeye "Doğal Botoks" Diyor: Dermatologlar Mutfaktaki O Tohumun Gerçek Etkisini Açıkladı

Herkes Bu Maskeye "Doğal Botoks" Diyor: Dermatologlar Mutfaktaki O Tohumun Gerçek Etkisini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:02
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Keten tohumu, yoğurt ve E vitamini kapsülüyle evde hazırlanan bir maske, sosyal medyada 'doğal botoks' adıyla hızla yayılıyor. Tarifi paylaşanlar, 20 dakikalık uygulamanın ardından cildin gerildiğini ve ışıl ışıl göründüğünü söylüyor. Peki bu maske gerçekten botoksun yerini tutabilir mi? Dermatologlar hem işe yarayan tarafını hem de sınırlarını anlattı.

Kaynak: CNN

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Tohumlar kaynayınca ortaya çıkan jel, cildi geçici olarak geriyor

Tohumlar kaynayınca ortaya çıkan jel, cildi geçici olarak geriyor

Tarif oldukça basit. 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 su bardağı suyla birlikte jel kıvamına gelene kadar kaynatılıyor, ardından süzülüyor. Elde edilen jel 2 yemek kaşığı yoğurtla blenderdan geçirilip bir kez daha süzülüyor. Son olarak karışıma 1 tatlı kaşığı incir çekirdeği yağı ve 1 adet E vitamini kapsülünün içi ekleniyor.

Maske yüze ince bir tabaka halinde sürülüyor, 20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanıyor. Tarifi paylaşanlar normal ciltlerde haftada iki kez uygulamayı, hassas ciltlerde ise bu sıklığı azaltmayı öneriyor.

Maskeye 'botoks' benzetmesini kazandıran şey, keten tohumunun suyla buluştuğunda saldığı müsilaj adlı yapışkan lif. Bu jel yüzde kurudukça hafif bir gerginlik hissi yaratıyor. Cilt jeldeki suyu tuttuğu için ince çizgiler kısa bir süreliğine dolgunlaşıyor ve yüz daha pürüzsüz görünüyor. Sosyal medyada paylaşılan 'önce-sonra' videolarındaki farkın büyük kısmı da buradan geliyor.

Dermatologlara göre maskenin etkisi birkaç saat içinde kayboluyor

Dermatologlara göre maskenin etkisi birkaç saat içinde kayboluyor

Uzmanlar tam da bu noktada frene basıyor. Botoks, kaslara giden sinir sinyallerini geçici olarak durdurarak mimik kırışıklıklarının oluşmasını engelliyor ve etkisi aylarca sürüyor. Keten tohumu maskesinin ise kaslar üzerinde herhangi bir etkisi yok; yalnızca cildin yüzeyini nemlendiriyor.

ABC News'in sağlık muhabiri, kadın doğum uzmanı Dr. Jennifer Ashton, cilde sürülen keten tohumunun botoks olmadığını ve aynı şekilde çalışmadığını vurguluyor. Ashton'a göre ev yapımı karışımlar temas tahrişine, dermatite ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ona göre asıl risk ise sosyal medyadaki bu tariflerin tıbbi tavsiye gibi algılanması.

Sosyal medyadaki içerikleriyle tanınan ABD'li dermatolog Dr. Muneeb Shah da keten tohumu gibi mutfak malzemelerinin iyi birer nemlendirici olduğuna dair bilimsel kanıtın zayıf olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre maske kısa süreli bir parlaklık ve dolgunluk sağlayabiliyor, ancak bu etki birkaç saat ile birkaç gün arasında kayboluyor.

Keten tohumunun cilde asıl faydası ise tabakta ortaya çıkıyor olabilir. Skin Pharmacology and Physiology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 12 hafta boyunca keten tohumu yağı takviyesi alan kadınların cildinde pürüzlülük ve pullanmanın azaldığı, nemin ise arttığı görüldü.

Maskeyi yine de denemek isteyenlerin önce bilek içi ya da kulak arkası gibi küçük bir bölgede test yapması öneriliyor. Yoğurttaki laktik asit hassas ciltlerde kızarıklığa neden olabiliyor; yanma, kaşıntı ya da kızarıklık hissedildiğinde maske hemen yıkanmalı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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