Herkes Bu Maskeye "Doğal Botoks" Diyor: Dermatologlar Mutfaktaki O Tohumun Gerçek Etkisini Açıkladı
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Keten tohumu, yoğurt ve E vitamini kapsülüyle evde hazırlanan bir maske, sosyal medyada 'doğal botoks' adıyla hızla yayılıyor. Tarifi paylaşanlar, 20 dakikalık uygulamanın ardından cildin gerildiğini ve ışıl ışıl göründüğünü söylüyor. Peki bu maske gerçekten botoksun yerini tutabilir mi? Dermatologlar hem işe yarayan tarafını hem de sınırlarını anlattı.
Kaynak: CNN
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Tohumlar kaynayınca ortaya çıkan jel, cildi geçici olarak geriyor
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Dermatologlara göre maskenin etkisi birkaç saat içinde kayboluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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