Altın Fiyatları Belli Oldu! Borsa İstanbul'da En Çok Alım Yapan 5 Kurum Belli Oldu
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,2 yükselişle 6 milyon 548 bin liradan tamamladı. Dün 6 milyon 538 bin liradan kapanan altın, böylece bir günde kilogram başına 10 bin lira değer kazandı. Piyasadaki toplam işlem hacmi ise 6 milyar lirayı aştı.
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Altının kilogramı gün içinde 6 milyon 515 bin ile 6 milyon 556 bin lira arasında dalgalandı.
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Borsa İstanbul'da en çok alım yapan 5 kurum belli oldu.
Altın fiyatları belli oldu! Altın ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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