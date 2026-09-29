Altın Fiyatları Belli Oldu! Borsa İstanbul'da En Çok Alım Yapan 5 Kurum Belli Oldu

Güne dalgalı bir seyirle başlayan altın, işlem saatleri boyunca dar bir bantta hareket etti. Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 515 bin liraya kadar gerilerken, alımların hızlandığı saatlerde 6 milyon 556 bin liraya kadar tırmandı. Günün en düşük ve en yüksek seviyesi arasındaki fark 41 bin lira olarak kayda geçti.

Kapanışta ise alıcılar ağır bastı. Kilogram fiyatı 6 milyon 548 bin lirada dengelenerek bir önceki günün 6 milyon 538 bin liralık kapanışının üzerine çıktı. Rakamlar grama çevrildiğinde, borsadaki standart altının gram karşılığı yaklaşık 6.548 liraya denk geliyor. Kuyumcularda ve bankalarda uygulanan gram altın fiyatlarının ise alış-satış makası ve işçilik gibi kalemler nedeniyle bu rakamdan farklı olabileceğini hatırlatalım.

Günlük artış sınırlı kalsa da zamanlaması dikkat çekici. Altın piyasası haftaya sert satışlarla başlamış, ons altın 28 Eylül sabahı son 8 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Borsadaki bugünkü yükseliş, bu düşüşün ardından fiyatların bir miktar nefes aldığını gösteriyor.