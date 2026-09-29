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Altın Fiyatları Belli Oldu! Borsa İstanbul'da En Çok Alım Yapan 5 Kurum Belli Oldu

Altın Fiyatları Belli Oldu! Borsa İstanbul'da En Çok Alım Yapan 5 Kurum Belli Oldu

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.09.2026 - 17:27
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,2 yükselişle 6 milyon 548 bin liradan tamamladı. Dün 6 milyon 538 bin liradan kapanan altın, böylece bir günde kilogram başına 10 bin lira değer kazandı. Piyasadaki toplam işlem hacmi ise 6 milyar lirayı aştı.

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Altının kilogramı gün içinde 6 milyon 515 bin ile 6 milyon 556 bin lira arasında dalgalandı.

Altının kilogramı gün içinde 6 milyon 515 bin ile 6 milyon 556 bin lira arasında dalgalandı.

Güne dalgalı bir seyirle başlayan altın, işlem saatleri boyunca dar bir bantta hareket etti. Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 515 bin liraya kadar gerilerken, alımların hızlandığı saatlerde 6 milyon 556 bin liraya kadar tırmandı. Günün en düşük ve en yüksek seviyesi arasındaki fark 41 bin lira olarak kayda geçti.

Kapanışta ise alıcılar ağır bastı. Kilogram fiyatı 6 milyon 548 bin lirada dengelenerek bir önceki günün 6 milyon 538 bin liralık kapanışının üzerine çıktı. Rakamlar grama çevrildiğinde, borsadaki standart altının gram karşılığı yaklaşık 6.548 liraya denk geliyor. Kuyumcularda ve bankalarda uygulanan gram altın fiyatlarının ise alış-satış makası ve işçilik gibi kalemler nedeniyle bu rakamdan farklı olabileceğini hatırlatalım.

Günlük artış sınırlı kalsa da zamanlaması dikkat çekici. Altın piyasası haftaya sert satışlarla başlamış, ons altın 28 Eylül sabahı son 8 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Borsadaki bugünkü yükseliş, bu düşüşün ardından fiyatların bir miktar nefes aldığını gösteriyor.

Borsa İstanbul'da en çok alım yapan 5 kurum belli oldu.

Borsa İstanbul'da en çok alım yapan 5 kurum belli oldu.

KMKTP'de günün işlem tablosu da oldukça hareketliydi. Altında toplam işlem hacmi 6 milyar 28 milyon 835 bin 644,71 lira olarak gerçekleşirken, el değiştiren altın miktarı 924,355 kilogramı buldu. Diğer kıymetli metaller de hesaba katıldığında, tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 6 milyar 206 milyon 955 bin 18,21 liraya ulaştı. Bu tablo, günlük hacmin çok büyük bölümünün altından geldiğini ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre borsada gün boyunca en fazla işlem yapan kurumlar da belli oldu. Listenin ilk sırasında Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı. Onu sırasıyla Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler izledi.

Kıymetli maden piyasasında fiyatların gün içinde hızla değişebildiği düşünüldüğünde, altın alım ya da satımı yapmayı planlayanların işlem öncesinde güncel fiyatları mutlaka kontrol etmesinde fayda var.

Altın fiyatları belli oldu! Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu! Altın ne kadar?

Gram altın fiyatı

Gram altın 6 bin 555 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10 bin 681 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 367 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42 bin 603 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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