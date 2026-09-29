Bahçıvanların Sonbahar Sırrı: Yumurta Kartonlarını Toprağa Gömmeye Başladılar

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bahçıvanlar, önümüzdeki ilkbaharda rengarenk açacak çiçeklerin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eylül ortası ile ekim sonu arasındaki dönem, lale gibi soğanlı bitkilerin toprakla buluşturulması açısından kritik bir önem taşıyor. Son zamanlarda bahçelerde sıklıkla karşımıza çıkan yenilikçi ve çevreci bir yöntem ise gözlerden kaçmıyor. Yumurta kartonlarını geri dönüştürerek toprağa gömen meraklılar, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de çok daha düzenli bir dikim süreci elde ediyor.

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