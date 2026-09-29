article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bahçıvanların Sonbahar Sırrı: Yumurta Kartonlarını Toprağa Gömmeye Başladılar

Bahçıvanların Sonbahar Sırrı: Yumurta Kartonlarını Toprağa Gömmeye Başladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bahçıvanlar, önümüzdeki ilkbaharda rengarenk açacak çiçeklerin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eylül ortası ile ekim sonu arasındaki dönem, lale gibi soğanlı bitkilerin toprakla buluşturulması açısından kritik bir önem taşıyor. Son zamanlarda bahçelerde sıklıkla karşımıza çıkan yenilikçi ve çevreci bir yöntem ise gözlerden kaçmıyor. Yumurta kartonlarını geri dönüştürerek toprağa gömen meraklılar, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de çok daha düzenli bir dikim süreci elde ediyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.facebook.com/JuliaCurated...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yumurta kartonları lale soğanlarının toprak altında ideal mesafelerde konumlanmasına imkan tanıyor.

Yumurta kartonları lale soğanlarının toprak altında ideal mesafelerde konumlanmasına imkan tanıyor.

Çok sayıda lale soğanı dikileceği zaman aralarındaki mesafeyi eşit tutmak oldukça zaman alıcı bir sürece dönüşebiliyor. Tam da bu aşamada yumurta kartonları devreye girerek mükemmel bir şablon görevi üstleniyor. Önceden hazırlanmış olan uygun derinlikteki çukurlara yerleştirilen karton bölmelerinin her birine tek bir lale soğanı konuluyor. Kartonun doğal yapısı, soğanların dikim sırasında ya da sulama esnasında kaymasını tamamen engelliyor.

Doğal yollarla toprakta çözünen kartonlar nem dengesini koruyarak kök gelişimini destekliyor.

Doğal yollarla toprakta çözünen kartonlar nem dengesini koruyarak kök gelişimini destekliyor.

Hazırlanan yuvalara yerleştirilen soğanların ve kartonların üzeri tamamen toprakla örtülerek ilk sulama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 ila 15 santimetre derinliğe gömülen soğanlar, kış mevsimi boyunca ihtiyaç duydukları soğuklanma sürecini toprağın altında geçiriyor. Bu esnada yumurta kartonları nemi bünyesinde tutarak köklerin kurumasını önlüyor ve zaman içerisinde tamamen organik bir biçimde çözünerek toprağa karışıyor.

Sert kış şartlarında köklerin sağlıklı gelişmesi ilkbahardaki canlı çiçeklenmenin anahtarını oluşturuyor.

Sert kış şartlarında köklerin sağlıklı gelişmesi ilkbahardaki canlı çiçeklenmenin anahtarını oluşturuyor.

Toprak altında düzenli bir şekilde konumlanan lale soğanları, kış boyunca güçlü bir kök sistemi geliştirme fırsatı buluyor. İlkbahar güneşinin yüzünü göstermesiyle birlikte kış uykusundan uyanan bitkiler, nizami aralıklarla toprağın üzerine çıkarak adeta görsel bir şölen sunuyor. Hem sıfır atık yaklaşımını destekleyen hem de bahçe işlerini kolaylaştıran bu yöntem, son yılların en çok tercih edilen pratik teknikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın