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Evlerde Petek Devrini Bitirdiler: Hepsini Tek Tek Söküyorlar

Evlerde Petek Devrini Bitirdiler: Hepsini Tek Tek Söküyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:46
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Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte evlerde ısınma maliyetleri ve yaşam konforu yeniden ana gündem maddesi haline geldi. Son dönemde birçok apartman dairesinde dikkat çeken bir değişim göze çarpıyor. Yıllardır konutların duvarlarını kaplayan, toz toplanmasına yol açan ve alan kullanımını kısıtlayan geleneksel döküm ile panel radyatörler yerini modern alternatiflere bırakıyor. Ev sahipleri, enerji verimliliği sunan ve mekanlarda genişlik sağlayan yeni teknolojilere yönelerek eski petekleri tesisatlarından çıkarıyor.

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Kaynak: 1, 2, 3

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Gelişen ısıtma teknolojileri sayesinde konutlarda köklü bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Gelişen ısıtma teknolojileri sayesinde konutlarda köklü bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Sektör temsilcileri, klasik radyatörlerin sökülmesinin ardındaki en büyük etkenin yenilikçi sistemler olduğunu belirtiyor. Eski binalardaki tadilatlarda dahi ilk tercih haline gelen yerden ısıtma ve süpürgelik tipi ısıtıcılar, düşük çalışma sıcaklıklarıyla öne çıkıyor. Klasik radyatörlerin ihtiyaç duyduğu 65-70 derecelik su sıcaklığı yerine, bu sistemler 35-40 derecelik su sirkülasyonuyla tüm evi homojen biçimde ısıtmayı başarıyor. Düşük sıcaklıkta sağlanan bu performans, kombi ve ısı pompalarının çok daha az enerji tüketmesine imkan tanıyor.

Düşük enerji tüketimi faturaları düşürürken yaşam alanlarında belirgin bir ferahlık sağlıyor.

Düşük enerji tüketimi faturaları düşürürken yaşam alanlarında belirgin bir ferahlık sağlıyor.

Geleneksel petekler havayı sirküle ederek ısıyı çoğunlukla tavan bölgesinde toplarken, taban seviyesinin soğuk kalmasına neden oluyor. Yeni nesil sistemlerde ise ısı tabandan eşit dağıldığı için daha konforlu bir ortam elde ediliyor. Yapılan dönüşümler sonucunda kullanıcılar doğalgaz ve elektrik faturalarında %25 ile %35 arasında değişen oranlarda tasarruf elde ediyor. Pencerelerin altındaki hacimli radyatörlerin kalkması mobilya yerleşimini özgürleştirirken, azalan toz sirkülasyonu alerjik bünyeler için daha hijyenik bir iç mekan havası oluşturuyor.

Yeşil enerjiye geçiş ve ısı pompası kullanımı radyatör değişimini daha da hızlandırıyor.

Yeşil enerjiye geçiş ve ısı pompası kullanımı radyatör değişimini daha da hızlandırıyor.

Dairelerdeki radyatör sökümünü tetikleyen bir diğer önemli faktör ise çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Düşük sıcaklıkta yüksek verimle çalışan ısı pompaları, yüksek ısıya gereksinim duyan eski tip radyatörlerle tam kapasite uyum sağlayamıyor. Bu sebeple iklimlendirme sistemini veya kombisini yenileyen vatandaşlar, tesisatlarını da bu teknolojiye uygun hale getirerek radyatörlere veda ediyor. Uzmanlar, ilk yatırım maliyetine rağmen sağlanan yakıt tasarrufunun harcamaları birkaç sezon içerisinde amorti ettiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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