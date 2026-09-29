Evlerde Petek Devrini Bitirdiler: Hepsini Tek Tek Söküyorlar

Geleneksel petekler havayı sirküle ederek ısıyı çoğunlukla tavan bölgesinde toplarken, taban seviyesinin soğuk kalmasına neden oluyor. Yeni nesil sistemlerde ise ısı tabandan eşit dağıldığı için daha konforlu bir ortam elde ediliyor. Yapılan dönüşümler sonucunda kullanıcılar doğalgaz ve elektrik faturalarında %25 ile %35 arasında değişen oranlarda tasarruf elde ediyor. Pencerelerin altındaki hacimli radyatörlerin kalkması mobilya yerleşimini özgürleştirirken, azalan toz sirkülasyonu alerjik bünyeler için daha hijyenik bir iç mekan havası oluşturuyor.