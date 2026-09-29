Binanın Tam Ortasına İstasyon Yaptılar: İçinden Her Gün Tren Geçiyor

Çin’in dağlık coğrafyası ve yoğun nüfusuyla öne çıkan Chongqing kentinde uygulanan sıra dışı bir ulaşım projesi, modern kent mühendisliğinin sınırlarını zorlayan bir çözüm sunuyor. Kent merkezindeki Liziba istasyonunda hizmet veren monoray hattı, çok katlı bir konut binasının gövdesinden geçerek seyrine devam ediyor. Dışarıdan izlendiğinde trenin doğrudan bir apartmanın bağrına dalarak diğer taraftan çıkması, kent sakinleri ile turistler için şaşırtıcı bir manzara oluşturuyor. Bu özgün tasarım, sıkışık şehir dokusunda mevcut alanların ne kadar verimli kullanılabileceğini net bir şekilde kanıtlıyor.

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