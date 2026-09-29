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Binanın Tam Ortasına İstasyon Yaptılar: İçinden Her Gün Tren Geçiyor

Binanın Tam Ortasına İstasyon Yaptılar: İçinden Her Gün Tren Geçiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:08
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Çin’in dağlık coğrafyası ve yoğun nüfusuyla öne çıkan Chongqing kentinde uygulanan sıra dışı bir ulaşım projesi, modern kent mühendisliğinin sınırlarını zorlayan bir çözüm sunuyor. Kent merkezindeki Liziba istasyonunda hizmet veren monoray hattı, çok katlı bir konut binasının gövdesinden geçerek seyrine devam ediyor. Dışarıdan izlendiğinde trenin doğrudan bir apartmanın bağrına dalarak diğer taraftan çıkması, kent sakinleri ile turistler için şaşırtıcı bir manzara oluşturuyor. Bu özgün tasarım, sıkışık şehir dokusunda mevcut alanların ne kadar verimli kullanılabileceğini net bir şekilde kanıtlıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.express.co.uk/news/world/...
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Proje sonradan monte edilmek yerine bina ve ray hattı eş zamanlı tasarlandı

Proje sonradan monte edilmek yerine bina ve ray hattı eş zamanlı tasarlandı

Liziba istasyonunu benzerlerinden ayıran temel unsur, ulaşım hattı ile yapının sonradan birleştirilmemiş olmasıdır. Mimar ve mühendislerin ortak çalışmasıyla her iki unsur en baştan itibaren tek bir entegre proje olarak planlanmıştır. Rayların geçeceği özel tünel alanları bina taşıyıcılarından bağımsız biçimde kurgulanırken, yolcu platformları da yapının orta katlarına yerleştirilmiştir. Bu sayede hem binanın yıkılması engellenmiş hem de ulaşım ağı için maliyetli yeni güzergâhlar oluşturma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Özel yalıtım ve mühendislik teknikleriyle gürültü ve titreşim kontrol altına alındı

Özel yalıtım ve mühendislik teknikleriyle gürültü ve titreşim kontrol altına alındı

Bir trenin yaşam alanlarının tam ortasından geçmesi akıllara gürültü ve sarsıntı sorunlarını getirse de uygulanan ileri mühendislik çözümleri bu endişeleri boşa çıkarıyor. Monoray hattının taşıyıcı kolonları ile apartmanın taşıyıcı sistemi tamamen birbirinden izole edilmiş durumdadır. Raylar ile bina arasına yerleştirilen ses ve titreşim sönümleyici katmanlar sayesinde, tren geçişleri sırasında dairelerdeki konfor düzeyi korunuyor. Yapı, bir yandan konut ve ticari alan olarak işlevini sürdürürken diğer yandan toplu taşıma durağı olarak hizmet veriyor.

Sıra dışı mimari tasarım kentin en popüler simgelerinden birine dönüştü

Sıra dışı mimari tasarım kentin en popüler simgelerinden birine dönüştü

Chongqing’deki bu mühendislik harikası, yalnızca bir ulaşım çözümü kalmayıp kısa sürede kentin simge yapıları arasındaki yerini aldı. Gün boyunca binanın içinden süzülen trenleri fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi bölgeye akın ediyor. Liziba istasyonu, arazi kıtlığı yaşayan metropoller için örnek bir kentsel dönüşüm ve ulaşım modeli sunmayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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