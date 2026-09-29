Binanın Tam Ortasına İstasyon Yaptılar: İçinden Her Gün Tren Geçiyor
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Kaynak: https://www.express.co.uk/news/world/...
Çin’in dağlık coğrafyası ve yoğun nüfusuyla öne çıkan Chongqing kentinde uygulanan sıra dışı bir ulaşım projesi, modern kent mühendisliğinin sınırlarını zorlayan bir çözüm sunuyor. Kent merkezindeki Liziba istasyonunda hizmet veren monoray hattı, çok katlı bir konut binasının gövdesinden geçerek seyrine devam ediyor. Dışarıdan izlendiğinde trenin doğrudan bir apartmanın bağrına dalarak diğer taraftan çıkması, kent sakinleri ile turistler için şaşırtıcı bir manzara oluşturuyor. Bu özgün tasarım, sıkışık şehir dokusunda mevcut alanların ne kadar verimli kullanılabileceğini net bir şekilde kanıtlıyor.
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Proje sonradan monte edilmek yerine bina ve ray hattı eş zamanlı tasarlandı
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Özel yalıtım ve mühendislik teknikleriyle gürültü ve titreşim kontrol altına alındı
Sıra dışı mimari tasarım kentin en popüler simgelerinden birine dönüştü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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