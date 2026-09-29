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Markette Tadına Bakıp Bahçesine Ekti: Fizik Öğretmeni 3 Yılda Herkesi Hayrete Düşürdü

Markette Tadına Bakıp Bahçesine Ekti: Fizik Öğretmeni 3 Yılda Herkesi Hayrete Düşürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 15:08
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Erzurum Horasan Fen Lisesi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Önder Turan, bir markette karşılaşıp tadını beğendiği aronya meyvesini memleketi Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde yetiştirmeye başladı. Üç yıl önce bahçesine ektiği fidanlardan yüksek verim almayı başaran girişimci öğretmen, bölgenin iklim şartlarını avantaja dönüştürerek meyve yetiştiriciliğinde dikkat çekici bir başarı yakaladı.

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Yüksek Rakım ve Sert İklim Koşulları Meyvedeki Şeker ve Kalite Oranını Standartların Üstüne Çıkarıyor

Yüksek Rakım ve Sert İklim Koşulları Meyvedeki Şeker ve Kalite Oranını Standartların Üstüne Çıkarıyor

Yetiştirdiği aronyaların olgunluk ve tatlılık seviyesini ölçmek için refraktometre kullanan Önder Turan, cihazın üzerine damlattığı meyve suyu örneğiyle yaptığı analizde Brix değerinin 23 seviyesine ulaştığını gözlemledi. Aronyada standart Brix değerinin genelde 18 ile 20 arasında seyrettiğine dikkat çeken Turan, Gümüşdamla köyünün mikroklima özellikleri ve iklim şartları sayesinde meyvelerin çok daha tatlı ve kaliteli olgunlaştığını ifade etti. Işığın kırılma prensibinden yararlanarak ölçüm yapan fizik öğretmeni, Güneş’e doğru tutarak okuduğu bu yüksek değerin bölgenin tarımsal potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Yüksek Brix oranı, meyvenin sadece lezzetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda antioksidan yoğunluğunun da yükseldiğine işaret ediyor.

Alternatif Ürün Arayışına Giren Üretici Burdur’dan Getirdiği Goji Berry Fidanlarıyla Ürün Yelpazesini Genişletiyor

Alternatif Ürün Arayışına Giren Üretici Burdur’dan Getirdiği Goji Berry Fidanlarıyla Ürün Yelpazesini Genişletiyor

Sadece aronya ile yetinmeyen Önder Turan, bahçesinde farklı ve katma değeri yüksek ürünleri deneme kararı aldı. Bu kapsamda Burdur’daki bir üreticinin bahçesini ziyaret ederek halk arasında 'kurt üzümü' olarak bilinen goji berry meyvesini yerinde inceledi. Meyvenin tadını ve gelişimini beğendikten sonra satın aldığı fidanları köyündeki toprağa diken Turan, kısa sürede bu bitkiden de ürün almaya başladı. Sürekli meyve veren goji berry bitkisinin bölge toprağına hızla uyum sağladığını belirten üretici, bu sağlıklı meyveyi Bayburt’ta yaygınlaştırmak amacıyla deneme çalışmalarını sürdürüyor.

Piyasada Yüksek Fiyattan Alıcı Bulan Bu Özel Meyveler Bölge Ekonomisi İçin Yeni Bir Gelir Kapısı Oluşturuyor

Piyasada Yüksek Fiyattan Alıcı Bulan Bu Özel Meyveler Bölge Ekonomisi İçin Yeni Bir Gelir Kapısı Oluşturuyor

Süper gıda kategorisinde yer alan ve antioksidan bakımından oldukça zengin olan aronyanın kilogram fiyatı iç piyasada 200 ile 500 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Üretime henüz yeni başladıklarını dile getiren Önder Turan, kaliteli ve yüksek Brix değerine sahip ürünlerini kilosunu 250 liradan piyasaya sunduklarını aktardı. Bölgedeki diğer çiftçilere de örnek olmayı hedefleyen girişimci öğretmen, bu tür nitelikli ürünlerin Bayburt ve çevresinde alternatif bir tarım modeli oluşturabileceğini belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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