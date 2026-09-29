Markette Tadına Bakıp Bahçesine Ekti: Fizik Öğretmeni 3 Yılda Herkesi Hayrete Düşürdü

Yetiştirdiği aronyaların olgunluk ve tatlılık seviyesini ölçmek için refraktometre kullanan Önder Turan, cihazın üzerine damlattığı meyve suyu örneğiyle yaptığı analizde Brix değerinin 23 seviyesine ulaştığını gözlemledi. Aronyada standart Brix değerinin genelde 18 ile 20 arasında seyrettiğine dikkat çeken Turan, Gümüşdamla köyünün mikroklima özellikleri ve iklim şartları sayesinde meyvelerin çok daha tatlı ve kaliteli olgunlaştığını ifade etti. Işığın kırılma prensibinden yararlanarak ölçüm yapan fizik öğretmeni, Güneş’e doğru tutarak okuduğu bu yüksek değerin bölgenin tarımsal potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Yüksek Brix oranı, meyvenin sadece lezzetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda antioksidan yoğunluğunun da yükseldiğine işaret ediyor.