Markette Tadına Bakıp Bahçesine Ekti: Fizik Öğretmeni 3 Yılda Herkesi Hayrete Düşürdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erzurum Horasan Fen Lisesi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Önder Turan, bir markette karşılaşıp tadını beğendiği aronya meyvesini memleketi Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde yetiştirmeye başladı. Üç yıl önce bahçesine ektiği fidanlardan yüksek verim almayı başaran girişimci öğretmen, bölgenin iklim şartlarını avantaja dönüştürerek meyve yetiştiriciliğinde dikkat çekici bir başarı yakaladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksek Rakım ve Sert İklim Koşulları Meyvedeki Şeker ve Kalite Oranını Standartların Üstüne Çıkarıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alternatif Ürün Arayışına Giren Üretici Burdur’dan Getirdiği Goji Berry Fidanlarıyla Ürün Yelpazesini Genişletiyor
Piyasada Yüksek Fiyattan Alıcı Bulan Bu Özel Meyveler Bölge Ekonomisi İçin Yeni Bir Gelir Kapısı Oluşturuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın