8. Bölümde Sezon Finali Yapan Çirkin Dönüşte 2,31'e Düştü: Diziyi 4 Aylık Mola mı Bitirdi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pazar akşamlarının reyting lideri Çirkin, yalnızca 8 bölüm yayınlandıktan sonra 17 Mayıs'ta sezon finali yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finalinde ABC1'de 6,27 alan Çirkin, 2. sezonun ilk bölümünde 2,31'e geriledi.
Peki Çirkin'i finale götüren şey, zirvedeyken verilen 4 aylık ara olabilir mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın