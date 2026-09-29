8. Bölümde Sezon Finali Yapan Çirkin Dönüşte 2,31'e Düştü: Diziyi 4 Aylık Mola mı Bitirdi?

Ancak dönüş beklendiği gibi olmadı. 20 Eylül Pazar akşamı yayınlanan 9. bölüm ABC1'de 2,31 reytingle 6. sırada kaldı, Total ve AB'de ise 7. sıraya geriledi. Aynı akşam 7. sezonuyla ekrana dönen Teşkilat ABC1'de 3,78 ile ikinci olurken zirvede Daha 17 vardı.

27 Eylül'deki 10. bölümde de tablo değişmedi. Çirkin üç kategoride de 7. sırada yer aldı, NOW'da yeni başlayan Ömür Usta ise ilk bölümüyle diziyi geride bıraktı.

Bu sonuçların ardından Star TV'den final kararı geldi. Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümle ekrana veda edecek. Böylece dizinin 2. sezonu yalnızca 3 bölüm sürmüş olacak.