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8. Bölümde Sezon Finali Yapan Çirkin Dönüşte 2,31'e Düştü: Diziyi 4 Aylık Mola mı Bitirdi?

8. Bölümde Sezon Finali Yapan Çirkin Dönüşte 2,31'e Düştü: Diziyi 4 Aylık Mola mı Bitirdi?

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 15:35
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Star TV'nin Çirkin dizisi, 2. sezonunun yalnızca 3. bölümünde final yapıyor. İlk sezonunu zirvede bitiren dizi, 4 aylık aranın ardından reytinglerde 7. sıraya kadar geriledi. Peki Çirkin'in kaderini, reyting liderliği sürerken verilen erken sezon finali mi belirledi?

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Pazar akşamlarının reyting lideri Çirkin, yalnızca 8 bölüm yayınlandıktan sonra 17 Mayıs'ta sezon finali yapmıştı.

Pazar akşamlarının reyting lideri Çirkin, yalnızca 8 bölüm yayınlandıktan sonra 17 Mayıs'ta sezon finali yapmıştı.

Star TV'nin 29 Mart'ta ekrana gelen dizisi Çirkin, kısa sürede Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi, 6 sezondur TRT 1'de yayınlanan Teşkilat'ı bile reytinglerde geride bıraktı.

Dizinin yaz boyunca ekranda kalması beklenirken 8. bölümle sezon finali kararı geldi. Üstelik Çirkin, veda ettiği gece de zirvedeydi: Sezon finali Total'de 6,28, AB'de 5,20, ABC1'de 6,27 reytingle üç kategoride birinci oldu.

Meryem'in cezaevine girdiği, Kadir'in ise ölümle burun buruna kaldığı final sahnesiyle izleyiciyi yaklaşık 4 aylık bir beklemeye bırakan dizi, 20 Eylül'de 2. sezonuyla geri döndü.

Sezon finalinde ABC1'de 6,27 alan Çirkin, 2. sezonun ilk bölümünde 2,31'e geriledi.

Sezon finalinde ABC1'de 6,27 alan Çirkin, 2. sezonun ilk bölümünde 2,31'e geriledi.

Ancak dönüş beklendiği gibi olmadı. 20 Eylül Pazar akşamı yayınlanan 9. bölüm ABC1'de 2,31 reytingle 6. sırada kaldı, Total ve AB'de ise 7. sıraya geriledi. Aynı akşam 7. sezonuyla ekrana dönen Teşkilat ABC1'de 3,78 ile ikinci olurken zirvede Daha 17 vardı.

27 Eylül'deki 10. bölümde de tablo değişmedi. Çirkin üç kategoride de 7. sırada yer aldı, NOW'da yeni başlayan Ömür Usta ise ilk bölümüyle diziyi geride bıraktı.

Bu sonuçların ardından Star TV'den final kararı geldi. Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümle ekrana veda edecek. Böylece dizinin 2. sezonu yalnızca 3 bölüm sürmüş olacak.

Peki Çirkin'i finale götüren şey, zirvedeyken verilen 4 aylık ara olabilir mi?

Peki Çirkin'i finale götüren şey, zirvedeyken verilen 4 aylık ara olabilir mi?

İlk sezonunda yalnızca 8 hafta ekranda kalan Çirkin, izleyiciyle bağını tam oturtamadan uzun bir molaya girdi. Dizi yaz boyunca devam etseydi seyirci kitlesini koruyarak eylüle girme şansı olabilirdi. Yine de yaz aylarında reytinglerin genel olarak düştüğünü de hesaba katmak gerekiyor.

Öte yandan tek sebep erken sezon finali olmayabilir. Çirkin baharda pazar akşamlarında rakipsizdi, eylülde ise Daha 17, Teşkilat ve Ömür Usta ile aynı akşam yarışmak zorunda kaldı. Ökkeş karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un rahatsızlanması nedeniyle rolün geçici olarak Tamer Levent'e geçmesi de yeni sezonun dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı. Artan yapım maliyetleri de kararda etkili olduğu öne sürülen etkenler arasında yer alıyor.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından erken final kararı alan dizilere katılan Çirkin'in veda bölümü şimdiden merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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