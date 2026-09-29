Cesur Açılış: Kendall Jenner L'Oréal Paris Defilesine Transparan Elbisesiyle Damga Vurdu
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Kendall Jenner, 28 Eylül akşamı Paris'te Eyfel Kulesi'nin karşısında düzenlenen L'Oréal Paris defilesinin açılışını yaptı. Ünlü model podyuma Mugler imzalı, yere kadar uzanan siyah transparan bir elbiseyle çıktı. Jenner, sahneye çıkmadan hemen önce kulisten çektiği kareleri de Instagram'da paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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L'Oréal Paris'in global marka elçisi Kendall Jenner, Eyfel Kulesi'nin karşısında düzenlenen defilenin açılışını yaptı.
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Transparan Mugler elbisesi kısa sürede gecenin en çok konuşulan görünümü oldu.
Kendall Jenner, podyuma çıkmadan hemen önce kulisten karelerini paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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