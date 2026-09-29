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Cesur Açılış: Kendall Jenner L'Oréal Paris Defilesine Transparan Elbisesiyle Damga Vurdu

Cesur Açılış: Kendall Jenner L'Oréal Paris Defilesine Transparan Elbisesiyle Damga Vurdu

Kendall Jenner
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 15:43
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Kendall Jenner, 28 Eylül akşamı Paris'te Eyfel Kulesi'nin karşısında düzenlenen L'Oréal Paris defilesinin açılışını yaptı. Ünlü model podyuma Mugler imzalı, yere kadar uzanan siyah transparan bir elbiseyle çıktı. Jenner, sahneye çıkmadan hemen önce kulisten çektiği kareleri de Instagram'da paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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L'Oréal Paris'in global marka elçisi Kendall Jenner, Eyfel Kulesi'nin karşısında düzenlenen defilenin açılışını yaptı.

L'Oréal Paris'in global marka elçisi Kendall Jenner, Eyfel Kulesi'nin karşısında düzenlenen defilenin açılışını yaptı.

Ünlü model, 28 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenen Le Défilé L'Oréal Paris'te podyuma ilk çıkan isim oldu. Gösteri, ışıklarla süslenen Eyfel Kulesi'nin karşısında, Place Joffre'da gerçekleşti.

Jenner, markanın podyumuna önceki yıllarda da çıkmıştı. Bu yıl ise gösteriyi açan isim oldu.

Transparan Mugler elbisesi kısa sürede gecenin en çok konuşulan görünümü oldu.

Transparan Mugler elbisesi kısa sürede gecenin en çok konuşulan görünümü oldu.

Jenner podyuma Mugler imzalı, kendisi için özel olarak tasarlanan siyah transparan bir elbiseyle çıktı. Yere kadar uzanan elbise, burgu detaylı yüksek boyun yakası ve basen hizasına kadar açılan derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Transparan kumaşın altından görünen straplez korse body, kombinin en cesur detayıydı. Ünlü model görünümünü siyah bantlı topuklu sandaletlerle tamamladı.

Sade saç ve makyajıyla elbiseyi ön plana çıkaran Jenner, özgüvenli yürüyüşüyle de beğeni topladı.

Kendall Jenner, podyuma çıkmadan hemen önce kulisten karelerini paylaştı.

Kendall Jenner, podyuma çıkmadan hemen önce kulisten karelerini paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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