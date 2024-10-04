MasterChef'te Somer Şef'in Aşırı Egzotik Kombini Dalga Konusu Oldu
MasterChef'te Somer Şef'in Aşırı Egzotik Kombini Dalga Konusu Oldu
MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, yarışmanın her bölümünde birbirinden farklı kıyafetlerle yer alıyor. Son bölümde giydiği aşırı egzotik kombin tesettür kıyafetlere benzetilirken kısa sürede sosyal medyada dalga konusu oldu.
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MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Şef, her bölüm giydiği kıyafetlerle gündeme gelmeye devam ediyor.
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Kendine has tarzıyla izleyicileri sık sık şaşırtan Somer Şef yaptığı kombinlerden asla ödün vermezken son bölümde giydikleri sosyal medyayı resmen esir aldı.
Aşırı egzotik kıyafetiyle ekranda arzıendam eden Somer Şef, izleyicilerden tesettür giyim benzetmesi dolu tepkiler alırken bu kombini hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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