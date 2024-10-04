Instagram'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yerli Diziler!

Ve listenin kazananı tam 2 milyon 700 bin takipçiye sahip olan Yalı Çapkını oldu. 3. sezonundaki Yalı Çapkını gitgide daha da kötüleşen senaryosuyla reytinglerde ilk 5'e zor girse de sosyal medyada aldığı destekte en ufak bir azalma yok.