Instagram'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yerli Diziler!
Instagram'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yerli Diziler!
Televizyonda izlediğimiz yerli dizilerin çoğu en büyük desteğini sosyal medya hesaplarından alıyor. Çoğu dizi reytinglerde kötü sonuçlar alsa da sosyal medyadaki inanılmaz etkileşimlerle sezonlar boyu devam ediyor. Peki, Instagram'da en fazla takipçisi olan yerli diziler hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Kızıl Goncalar - 315 bin takipçi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Teşkilat - 439 bin takipçi
8. Arka Sokaklar - 561 bin takipçi
7. Hudutsuz Sevda - 614 bin takipçi
6. Yabani - 676 bin takipçi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Bahar - 784 bin takipçi
4. Gönül Dağı - 803 bin takipçi
3. Kızılcık Şerbeti - 938 bin takipçi
2. Kuruluş Osman - 1,8 milyon takipçi
1. Yalı Çapkını - 2,7 milyon takipçi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın