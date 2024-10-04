Görüş Bildir
Haberler
TV
Instagram'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yerli Diziler!

Instagram'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yerli Diziler!

Kuruluş Osman Kızılcık Şerbeti yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 16:47

Televizyonda izlediğimiz yerli dizilerin çoğu en büyük desteğini sosyal medya hesaplarından alıyor. Çoğu dizi reytinglerde kötü sonuçlar alsa da sosyal medyadaki inanılmaz etkileşimlerle sezonlar boyu devam ediyor. Peki, Instagram'da en fazla takipçisi olan yerli diziler hangileri?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. Kızıl Goncalar - 315 bin takipçi

10. Kızıl Goncalar - 315 bin takipçi

9. Teşkilat - 439 bin takipçi

9. Teşkilat - 439 bin takipçi

8. Arka Sokaklar - 561 bin takipçi

8. Arka Sokaklar - 561 bin takipçi

7. Hudutsuz Sevda - 614 bin takipçi

7. Hudutsuz Sevda - 614 bin takipçi

6. Yabani - 676 bin takipçi

6. Yabani - 676 bin takipçi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Bahar - 784 bin takipçi

5. Bahar - 784 bin takipçi

4. Gönül Dağı - 803 bin takipçi

4. Gönül Dağı - 803 bin takipçi

3. Kızılcık Şerbeti - 938 bin takipçi

3. Kızılcık Şerbeti - 938 bin takipçi

2. Kuruluş Osman - 1,8 milyon takipçi

2. Kuruluş Osman - 1,8 milyon takipçi

1. Yalı Çapkını - 2,7 milyon takipçi

1. Yalı Çapkını - 2,7 milyon takipçi

Ve listenin kazananı tam 2 milyon 700 bin takipçiye sahip olan Yalı Çapkını oldu. 3. sezonundaki Yalı Çapkını gitgide daha da kötüleşen senaryosuyla reytinglerde ilk 5'e zor girse de sosyal medyada aldığı destekte en ufak bir azalma yok.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın