Beklediği İlgiyi Göremedi: Kanal D'nin Sevilen Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
Beklediği İlgiyi Göremedi: Kanal D'nin Sevilen Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Yeni sezonda bazı diziler beklediği ilgiyi göremedi. İlk erken final ATV'nin dizisi Kör Nokta'dan gelmişti. Birsen Altuntaş, Kanal D'nin sevilen dizisinden de üzen haber geldiğini açıkladı.
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Eylül ayı itibariyle diziler televizyonda sezonu açtı ancak bazı diziler beklediği ilgiyi göremedi.
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Büyük umutlarla çıktıkları bu yolda önce ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta'dan erken final kararı gelmişti.
Bazı dizilerde Kör Nokta ile aynı durumda. Bunlardan biri Taş Kağıt Makas, diğeri ise Kötü Kan'dı.
Kötü Kan'ın bu haftaki reytingleri final kararını kesinleştirecekken Birsen Altuntaş kötü haberi verdi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Taş Kağıt Makas final kararı aldı. 19. bölüm itibariyle ekrana veda edecek dizi ile ilgili Altuntaş, dizilerin maddi zorluk yaşadığını açıkladı.
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