ATV'nin Dizisinden Erken Final Kararı Gelmişti! Sizce Yeni Sezonda Hangi Dizi Bitmeli?

Televizyonda Eylül ayı itibariyle yeni sezon başladı. Kanallar yeni dizilerini heyecanla izleyici ile buluşturdular ancak bazıları beklenen ilgiyi göremedi. ATV'nin dizisi Kör Nokta erkan final kararı ile sevenlerini üzdü. Peki, sizce yeni sezonda ekrana gelen dizilerden hangisi bitmeli? Buyrun oylamaya...