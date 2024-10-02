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Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın Kuruluş Osman Performansı Dikkat Çekti!

Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın Kuruluş Osman Performansı Dikkat Çekti!

Kuruluş Osman
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 19:31

Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Buçe Buse Kahraman, ATV'nin Kuruluş Osman dizisine geçti. Diziden yayınlanan fragmanda oyuncunun performansı dikkat çekti. İzleyenlerden 'Biraz şive yapsaydın!' yorumu geldi.

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Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle tanınan Buçe Buse Kahraman, diziden ayrılık haberi ile şok etmişti.

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle tanınan Buçe Buse Kahraman, diziden ayrılık haberi ile şok etmişti.

Diziden ayrıldıktan sonra çok geçmeden yeni projesini duyurdu. Kuruluş Osman dizisine geçen güzel oyuncu dakika bir gol bir gündeme yerleşti.

Diziden ayrıldıktan sonra çok geçmeden yeni projesini duyurdu. Kuruluş Osman dizisine geçen güzel oyuncu dakika bir gol bir gündeme yerleşti.

Dizinin 6. sezonunda Altunay Hatun karakterine hayat veren oyuncunun performansı sosyal medyanın dikkatini çekti.

Dizinin 6. sezonunda Altunay Hatun karakterine hayat veren oyuncunun performansı sosyal medyanın dikkatini çekti.

İzleyenler "Biraz şive yapsaydın! Olmamış..." diye oyuncuyu eleştirdi.

İzleyenler "Biraz şive yapsaydın! Olmamış..." diye oyuncuyu eleştirdi.

İşte o performans ve gelen yorum👇🏻

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