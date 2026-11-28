Hafta içi 23.00'te yatıp hafta sonu 03.00'e kadar uyanık kalmak, vücut saatini her hafta yeniden ayarlamaya zorluyor. Pazartesi sabahı hissedilen o ağırlığın ana sebebi bu. Yatış ve kalkış saatini hafta sonu bile bir saatten fazla kaydırmamak uyku düzenini koruyor.

Oda sıcaklığı da ihmal edilmemeli. Uzmanlar genellikle serin, karanlık ve sessiz bir odayı öneriyor.