Uyumadan Önce Yaptığınız Bu 4 Şey Uyku Kalitenizi Sessizce Bozuyor
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Sekiz saat yatağa uzanıyorsunuz ama sabah yorgun kalkıyorsunuz. Uyku uzmanlarına göre sorun süreden çok kaliteyle ilgili ve kalitenin büyük kısmı yatmadan önceki saatlerde belirleniyor. İşte uyumadan önce yaptığınız ve uyku kalitenizi bozan 4 alışkanlık.
1. Yatakta telefona bakmak beyne "gündüz" mesajı veriyor.
2. Akşam kahvesi ve alkol uykuyu böler.
3. Akşam yemeğine dikkat.
4. Hafta sonu uyku saatini kaydırmak vücut saatini şaşırtıyor.
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