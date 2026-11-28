Mısır'da Parlamento Komitesi GTA 6 İçin Düğmeye Bastı
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Mısır'da 19 Kasım'da satışa çıkan GTA 6 için milletvekillerinden erişim engeli çağrısı yükseldi. Tartışma, El-Ezher'e bağlı fetva merkezinin ailelere yaptığı uyarıyla daha geniş bir çevreye yayıldı. Oyunun ülkede erişime açık kalıp kalmayacağı ise önümüzdeki günlerde atılacak adımlara bağlı.
Komisyon oyunun engellenmesini istiyor.
El-Ezher aileleri uyardı.
Medya kurulu 30 Kasım'da toplanacak.
Diğer Arap ülkeleri de önlem alıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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