Mısır Temsilciler Meclisi'nin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu, Başkanı Ahmed Bedevi öncülüğünde GTA 6'ya erişimin engellenmesini tavsiye etti. Komisyon bu konuda Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu ve Medya Düzenleme Yüksek Konseyi ile koordinasyon içinde hareket ediyor. Bedevi, 24 Kasım'da katıldığı televizyon yayınında oyundaki şiddet, hırsızlık, yasa dışı madde kullanımı ve bağımlılık unsurlarını gerekçe gösterdi.

Gençler için yakın tehlike oluşturan içeriklerin önüne geçilmesini isteyen Bedevi, oyunu ahlaka ve Mısır toplumunun değerlerine aykırı buluyor. Engelleme talebi bütün yaş gruplarını kapsıyor ve serinin yalnızca altıncı oyununu hedef alıyor.