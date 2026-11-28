Burak Elmas Fatih Terim Kararı İçin Yıllar Sonra Konuştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, SporON YouTube kanalında görev yaptığı döneme ilişkin soruları yanıtladı. Elmas sohbette Fatih Terim'le yolların ayrılmasını ve gerçekleşmeyen Gedson Fernandes transferini anlattı. Eski başkan, Okan Buruk'a yönelik saldırılar için de sert bir ifade kullandı.
Terim kararından pişman değil.
Torrent için Guardiola'yla konuştu.
Gedson'un yarısı için 7,5 milyon euro istendi.
"Okan Buruk'u iyi ki getirmemişiz."
Ali Koç'a ortak hareket önerdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın