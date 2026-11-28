Fatih Terim'le yolların ayrılması kararından pişman olup olmadığı sorulan Burak Elmas, 'Değilim. Çok zor bir karardı.' yanıtını verdi. Galatasaray taraftarı olduğunu hatırlatan eski başkan, Terim'in taraftar için taşıdığı değerin kendisi için de geçerli olduğunu anlattı.

Elmas'a göre başkanlık koltuğunda oturan kişi kişisel duygularıyla hareket edemez ve bugün haklı çıkmayacak olsa bile kulübün geleceği için doğru gördüğü kararı almak zorunda. Verdiği kararın Terim'in değerinden bir şey eksiltmediğini savunan Elmas, planladığı futbol yapılanmasını hayata geçiremediğini düşündüğü için bu yola gittiğini açıkladı.