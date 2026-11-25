Basın toplantısına Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı dileyerek başlayan Okan Buruk, galibiyeti herkese armağan etmek istediğini söyledi ve ülke puanının önemine değindi. Deneyimli teknik adam, Avrupa'da mücadele eden Türk takımları için şu ifadeleri kullandı:

'Türk takımlarının neler yapabildiğini bu sene Avrupa'daki tüm takımlarımız gösteriyor. Hepsine de başarılar diliyorum. Yarın Fenerbahçe oynayacak, Shakhtar'da da Arda Hoca var tabii. Orada gönlümüz nereye gidecek, orada şeyler var ama Türk takımlarının başarısı çok önemli. Tüm Türk takımlarımıza başarılar dilerim.'

Buruk, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın maçlarını da hatırlatırken Aston Villa galibiyetiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı 9'a yükseldi.