Okan Buruk Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe Maçı Öncesi Gönlünden Geçen Tarafı Açıkladı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında ağırladığı Aston Villa'yı Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, sözü 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe maçına getirdi. Sarı kırmızılıların hocası, rakip takımın başındaki Arda Turan'ın adını anarken gönlünden geçenlerden de söz etti.
"Orada gönlümüz nereye gidecek, orada şeyler var."
Arda Turan ile Emre Belözoğlu Londra'da rakip olacak.
"Hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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