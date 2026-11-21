Saraloğlu, kartların maçın hemen ardından yaşanan bir tokalaşma anında gösterildiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi. Teknik direktörün sahaya girişini ve hakemle yaşanan anı şu sözlerle anlattı:

“Maçla ilgili gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var. Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına anlam veremiyorum. Hocamız oyuncularını tebrik etmek için sahaya yöneldi ve yakındaki hakemin elini sıktı. Sonra da sahaya yöneldi ama hakem benim elimi sıkmadı diye arka arkaya kartlar gösterdi. Bu da bizi düşündürdü.”