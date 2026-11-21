Galatasaray Yardımcı Antrenörü Saraloğlu Okan Buruk'un Maç Sonu Gördüğü Kırmızı Kartın Gerekçesini Anlattı
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Galatasaray, Samsunspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartla yeniden gündeme geldi. Buruk kurallar gereği konuşamadığı için basın toplantısında mikrofonun başına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu geçti. Saraloğlu, kartın hangi anın ardından gösterildiğini anlatırken ilginç bir iddia ortaya attı.
Buruk önce sarı sonra kırmızı kart gördü.
“Hakem benim elimi sıkmadı diye arka arkaya kartlar gösterdi.”
“Yolumuzdan dönmeyeceğiz ve şampiyon olacağız.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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