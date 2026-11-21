2024'te profesyonel tenise veda eden Nadal, kariyerinde 22 Grand Slam kazandı, bunların 14'ünü Fransa Açık'ta elde etti ve beş kez yılı dünya bir numarası olarak bitirdi. 2008'de tekler, 2016'da çiftler olmak üzere iki olimpiyat altın madalyası ile İspanya'yla kazandığı beş Davis Kupası da başarı listesinde yer alıyor. Mayıs ayında Real Madrid başkanlığına aday olacağı yönündeki söylentileri küçümseyen Nadal, 2023'te bu konuda şunu söylemişti:

“Başkan olmak isterim.”

Amcası Miguel Angel Nadal da futbol dünyasında tanınan bir isim. 18 yıllık kariyerinde Mallorca ve Barcelona formaları giyen eski stoper, 62 kez İspanya Milli Takımı'nda forma giydi ve Barcelona'yla 1992'de kulübün ilk Avrupa Kupası'nı da içeren 15 kupa kazandı. Ailenin memleketi takımı Mallorca'yla ise 2003'te kulübün ilk Copa del Rey şampiyonluğunu yaşadı.