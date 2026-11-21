Rafael Nadal, Neredeyse Tam Oyla Real Madrid'in Yönetim Kurulu Üyeliğine Kabul Edildi
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Eski tenisçi Rafael Nadal, Real Madrid'in yönetim kuruluna seçildi. Kulübün genel üye asamblesinde cumartesi günü yapılan oylamada Nadal'ın üyeliği yüzde 99,5 oyla onaylandı. Kulüp başkanı Florentino Perez, 22 Grand Slam şampiyonu Nadal'ın kulüple bağını anlatan sözler söyledi.
Oylamada 1.704 evet çıktı.
“Büyük bir onur ve memnuniyet kaynağı.”
“Rafael bizden biri.”
Nadal 22 Grand Slam kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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