Olayın Çin'de yaşandığı ve eski televizyonları akıllı televizyona dönüştüren sistemin hedef alındığı öne sürülüyor. İddiaya göre siber korsanlar sistem yazılımına üretim aşamasında bir arka kapı yerleştirdi ve cihazlara bu yolla yasa dışı giriş yaptı. Çin'den ihraç edilen yaklaşık 1,5 milyon android televizyonun bu yazılımdan etkilendiği belirtiliyor. Toplam 1 milyon 472 bin cihaz, 170 ülkeye yayılan bir casus ağına dönüştü.