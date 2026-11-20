Çin Çıkışlı Akıllı Televizyonlardaki Casus Yazılım İddiası 170 Ülkeyi Kapsıyor
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Çin'de üretilen ve yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen akıllı televizyonlarda casus yazılım bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre yazılım, üretim aşamasında sisteme yerleştirilen bir arka kapı üzerinden cihazlara giriş yapılmasını sağlıyor. Etkilenen cihaz sayısının Türkiye'de de 32 bini aştığı öne sürülüyor.
Arka kapı üretim aşamasında yerleştirildi.
Türkiye'de 32 bin cihaz iddiası.
Ev interneti kiraya verildi.
Uzman cihazların ağdan ayrılmasını önerdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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