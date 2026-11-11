Marketlerdeki Buzdolabı Saldırılarının Ardından AB Siber Güvenlik Şefi Uyardı: "Yarın Router'lar Olabilir"
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AB Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) Direktörü Juhan Lepassaar, Avrupa'da en az 12 ülkede süpermarketlerin soğutma sistemlerini vuran saldırıların ardından uyardı: Sıradaki hedef router gibi evlerdeki bağlantılı cihazlar olabilir. AFP'ye konuşan Lepassaar, ajansın iki yılda bir yayımladığı AB siber güvenlik raporunu tanıttığı salı günü Brüksel'de 'Bugün buzdolaplarıydı, yarın router'lar olabilir' dedi.
Kaynak: AFP, Insider Paper
Ekim'den bu yana en az 12 Avrupa ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemleri hedef alındı.
Lepassaar: "Bugün buzdolaplarıydı, yarın router'lar olabilir."
Fransa saldırının arkasında İran'ı gösterdi, Lepassaar ise devlet destekli aktörlere dikkat çekti.
AB, ENISA'nın kadrosunu ve kaynaklarını ikiye katlamaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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