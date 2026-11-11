Marketlerdeki Buzdolabı Saldırılarının Ardından AB Siber Güvenlik Şefi Uyardı: "Yarın Router'lar Olabilir"

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce süpermarketin soğutma sistemi saldırıya uğradı. Saldırganlar uzaktan yönetilen sistemlere girip buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi; bazı sistemlerin 50 dereceye kadar ısındığı, birçok mağazanın bozulan gıdaları tümüyle çöpe attığı bildirildi. Etkilenenler arasında yaklaşık 300 Intermarché ve Netto mağazası ile Coopérative U'ya bağlı 100'den az market bulunuyor. Hedefte, güvenlik güncellemesi almayan eski Danfoss kontrolcüleri olduğu belirtildi.

2 Kasım'da yeni bir dalga geldi. Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda ve Estonya'da da markaların soğutma sistemleri hedef alındı. Aynı günlerde Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına yönelik saldırı da yaşandı; izleme sistemleri müdahaleyi fark edince ürünler güvenli alanlara taşındı ve yetkililer stokların zarar görmediğini açıkladı.