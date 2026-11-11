article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Marketlerdeki Buzdolabı Saldırılarının Ardından AB Siber Güvenlik Şefi Uyardı: "Yarın Router'lar Olabilir"

Marketlerdeki Buzdolabı Saldırılarının Ardından AB Siber Güvenlik Şefi Uyardı: "Yarın Router'lar Olabilir"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 09:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

AB Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) Direktörü Juhan Lepassaar, Avrupa'da en az 12 ülkede süpermarketlerin soğutma sistemlerini vuran saldırıların ardından uyardı: Sıradaki hedef router gibi evlerdeki bağlantılı cihazlar olabilir. AFP'ye konuşan Lepassaar, ajansın iki yılda bir yayımladığı AB siber güvenlik raporunu tanıttığı salı günü Brüksel'de 'Bugün buzdolaplarıydı, yarın router'lar olabilir' dedi.

Kaynak: AFP, Insider Paper

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim'den bu yana en az 12 Avrupa ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemleri hedef alındı.

Ekim'den bu yana en az 12 Avrupa ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemleri hedef alındı.

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce süpermarketin soğutma sistemi saldırıya uğradı. Saldırganlar uzaktan yönetilen sistemlere girip buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi; bazı sistemlerin 50 dereceye kadar ısındığı, birçok mağazanın bozulan gıdaları tümüyle çöpe attığı bildirildi. Etkilenenler arasında yaklaşık 300 Intermarché ve Netto mağazası ile Coopérative U'ya bağlı 100'den az market bulunuyor. Hedefte, güvenlik güncellemesi almayan eski Danfoss kontrolcüleri olduğu belirtildi.

2 Kasım'da yeni bir dalga geldi. Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda ve Estonya'da da markaların soğutma sistemleri hedef alındı. Aynı günlerde Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına yönelik saldırı da yaşandı; izleme sistemleri müdahaleyi fark edince ürünler güvenli alanlara taşındı ve yetkililer stokların zarar görmediğini açıkladı.

Lepassaar: "Bugün buzdolaplarıydı, yarın router'lar olabilir."

Lepassaar: "Bugün buzdolaplarıydı, yarın router'lar olabilir."

Lepassaar'ın mesajı tek bir cihaz türüyle sınırlı değil: Bağlantılı her ürün aynı riski taşıyor. Direktör, üreticilere de seslendi ve ürünlerin baştan, yani tasarım aşamasında güvenli yapılması gerektiğini vurguladı. 'Güvenlik sonradan akla gelen bir şey olmamalı ve olamaz' diyen Lepassaar, tüm olayların önlenebileceğini ama asıl sorunun bunun için yatırım yapmaya hazır olup olmadığımız olduğunu dile getirdi.

AB'nin Siber Dayanıklılık Yasası kapsamında üreticiler, ciddi olayları ve aktif olarak istismar edilen açıkları 11 Eylül 2026'dan beri bildirmek zorunda. Yasanın ana yükümlülükleri ise 11 Aralık 2027'de devreye girecek. Lepassaar'a göre AB'nin siber kuralları gelecek yıl tam anlamıyla yürürlüğe girecek.

Fransa saldırının arkasında İran'ı gösterdi, Lepassaar ise devlet destekli aktörlere dikkat çekti.

Fransa saldırının arkasında İran'ı gösterdi, Lepassaar ise devlet destekli aktörlere dikkat çekti.

Fransa, pazartesi günü saldırılardan İran Devrim Muhafızları'nı (IRGC) sorumlu tuttu. Lepassaar bu iddiaya doğrudan yorum yapmadı; ancak İran ve Rusya bağlantılı 'devlet destekli aktörlerin' Avrupa'yı hedef aldığının bilindiğini, iki taraf arasında iş birliği olduğunu söyledi. Direktör, Çin ve Kuzey Kore'yi de Avrupa şirketlerini ve çıkarlarını hedef alan devlet destekli aktörler arasında andı.

ENISA, Avrupa Komisyonu, Europol'ün EC3 birimi, AB CSIRT Ağı ve EU-CyCLONe 4 Kasım'da ortak bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada kurumlar, etkilenen sistemlerde riski azaltmak için hemen harekete geçilmesini istemiş, saldırıların büyük olasılıkla sürdüğünü belirtmişti.

AB, ENISA'nın kadrosunu ve kaynaklarını ikiye katlamaya hazırlanıyor.

AB, ENISA'nın kadrosunu ve kaynaklarını ikiye katlamaya hazırlanıyor.

AB, ENISA'nın boyutunu ve kaynaklarını iki katına çıkarmayı planlıyor. Lepassaar bunun hiçbir zaman yeterli olmayacağını söyledi, ama 'iyi bir ilk adım' olarak nitelendirdi.

Direktörün çizdiği en kötü senaryoda ise sorun marketlerle sınırlı kalmıyor: Hastaneler, polis, itfaiye ve ulaşım hizmetlerinin aynı anda devre dışı kalması. Lepassaar'ın uyarısının ardından gözler, bağlantılı ev cihazlarının üreticilerinin 'tasarım gereği güvenlik' konusunda atacağı adımlara çevrildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın