Fransa Süpermarket Buzdolaplarına Yönelik Siber Saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı Sorumlu Tuttu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa, ekim ayından bu yana süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılardan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bugün yaptığı açıklamada saldırının arkasında Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ileri sürdü. Paris Savcılığı ise Devrim Muhafızları'na bağlı siber operasyon biriminin lideri ve iki yardımcısı hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmasını talep etti.
Barrot saldırının arkasında Devrim Muhafızları'nı gösterdi.
Paris Savcılığı yakalama emri talep etti.
İlk saldırı 11-12 Ekim'de yaşandı.
Kan depoları ve uçuşlar da hedefte.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın