Fransa Süpermarket Buzdolaplarına Yönelik Siber Saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı Sorumlu Tuttu

11-12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, uzaktan yönetilen sistemlere müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı mağazalarda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği ve tonlarca gıdanın bozulduğu bildirildi. Saldırıda özellikle eski ve güvenlik güncellemeleri yapılmamış Danfoss sistemlerinin kullanıldığı belirtildi. 2 Kasım'da ise Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerindeki marketlerin soğutma sistemleri de hedef alındı. İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 mağazası saldırıdan etkilendi ve bazı işletmeler bozulma riski taşıyan soğuk ve donmuş gıdaları satıştan çekti.