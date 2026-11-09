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Fransa Süpermarket Buzdolaplarına Yönelik Siber Saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı Sorumlu Tuttu

Fransa Süpermarket Buzdolaplarına Yönelik Siber Saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı Sorumlu Tuttu

İran Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 20:56
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Fransa, ekim ayından bu yana süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılardan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bugün yaptığı açıklamada saldırının arkasında Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ileri sürdü. Paris Savcılığı ise Devrim Muhafızları'na bağlı siber operasyon biriminin lideri ve iki yardımcısı hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

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Barrot saldırının arkasında Devrim Muhafızları'nı gösterdi.

Barrot saldırının arkasında Devrim Muhafızları'nı gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün yaptığı açıklamada süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ileri sürdü. Barrot, Tahran yönetimi için “bunun sonuçları olacak” ifadesini kullandı. Fransa'daki saldırılar, ekim ayından bu yana Avrupa'nın farklı ülkelerine yayılan bir dizi güvenlik olayının parçası olarak gündeme geldi. Aynı dönemde Avrupa'da uçuşları aksatan sahte bomba ihbarları ve medya kuruluşlarına yönelik tehditler de yaşandı.

Paris Savcılığı yakalama emri talep etti.

Paris Savcılığı yakalama emri talep etti.

Paris Savcılığı, Devrim Muhafızları'na bağlı saldırı amaçlı siber operasyon birimi Şehit Kaveh'in lideri ve iki yardımcısı hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmasını talep etti. Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar, marketlerin yanı sıra kan ve plazma depolama tesislerine de uzandı.

İlk saldırı 11-12 Ekim'de yaşandı.

İlk saldırı 11-12 Ekim'de yaşandı.

11-12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, uzaktan yönetilen sistemlere müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı mağazalarda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği ve tonlarca gıdanın bozulduğu bildirildi. Saldırıda özellikle eski ve güvenlik güncellemeleri yapılmamış Danfoss sistemlerinin kullanıldığı belirtildi. 2 Kasım'da ise Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerindeki marketlerin soğutma sistemleri de hedef alındı. İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 mağazası saldırıdan etkilendi ve bazı işletmeler bozulma riski taşıyan soğuk ve donmuş gıdaları satıştan çekti.

Kan depoları ve uçuşlar da hedefte.

Kan depoları ve uçuşlar da hedefte.

Kasım ayının ilk haftasında Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına da siber saldırı düzenlendi. Saldırganların sıcaklık ayarlarını değiştirmeye çalıştığı, ancak izleme sistemlerinin müdahaleyi tespit etmesi üzerine kan ve plazma ürünlerinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi. Yetkililer, stokların zarar görmediğini ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmadığını açıkladı. Siber saldırılarla aynı hafta Avrupa'da çok sayıda yolcu uçağına yönelik sahte bomba ihbarları da uçuş trafiğini aksattı. Bazı uçakların rotaları değiştirildi, bazıları ise savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı ve yapılan kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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