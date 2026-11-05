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Avrupa'da Bir Günde 12 Uçağa Bomba İhbarı: Dublin-Roma Uçuşu Fransa'daki Askeri Üsse Zorunlu İndi

Avrupa'da Bir Günde 12 Uçağa Bomba İhbarı: Dublin-Roma Uçuşu Fransa'daki Askeri Üsse Zorunlu İndi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 16:06
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Avrupa genelinde 5 Kasım Perşembe günü en az 12 yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bu hafta üçüncü kez yaşanan ihbarlar nedeniyle bazı uçaklar rota değiştirdi, bazılarına savaş jetleri eşlik etti. Havayolları ve yerel yetkililer, etkilenen uçaklarda şüpheli bir cisim bulunduğunu açıklamadı.

Kaynak: AFP, ABC News

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Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı, ihbar üzerine Fransa'daki Évreux askeri üssüne yönlendirildi.

Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı, ihbar üzerine Fransa'daki Évreux askeri üssüne yönlendirildi.

Airbus A320 tipi uçakla gerçekleştirilen EI402 sefer sayılı Aer Lingus uçuşu, Normandiya'daki Évreux-Fauville Hava Üssü'ne indi. Fransa Başbakanlık Ofisi, yönlendirmenin bir bomba ihbarı nedeniyle yapıldığını duyurdu ve durumun anlık olarak izlendiğini belirtti. Aer Lingus ise yönlendirmeyi 'güvenlik önlemi' olarak tanımladı; uçağın sorunsuz indiğini ve yolcuların yeniden planlanması için çalışacaklarını açıkladı. Uçakta 151 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Aynı gün Helsinki'den kalkan iki Finnair uçağı da ihbar aldı. Roma'ya giden uçak İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının refakatinde Fiumicino Havalimanı'na indi, Viyana'ya giden uçak ise güvenle yere indi. Şirket iki ihbarın da asılsız olduğunu bildirdi. Wizz Air'in Milano'dan Varşova'ya giden uçağı havadayken ihbar alınca Viyana'ya yönlendirildi.

Ryanair'in Kopenhag, Madrid ve Londra'dan kalkan üç uçağına yönelik ihbar, Bulgaristan'da alarma yol açtı.

Ryanair'in Kopenhag, Madrid ve Londra'dan kalkan üç uçağına yönelik ihbar, Bulgaristan'da alarma yol açtı.

Bulgaristan'a göre ihbarlar e-posta yoluyla İçişleri Bakanlığı'na ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı, Kopenhag ve Madrid'den gelen iki Ryanair uçağının Sofya'ya indiğini, Londra Stansted'den kalkan üçüncü uçağın ise Filibe'ye (Plovdiv) yönlendirildiğini açıkladı. Havalimanlarında operasyonların normale döndüğü, Filibe'de inen yolcuların Sofya'ya taşınması için çalışma yapıldığı belirtildi.

Prag'a gelen dört uçak için de ihbar yapıldı. Çek polisi, uçaklarda el yapımı patlayıcı düzenek bulunduğu yönünde ihbar aldığını duyurdu ancak tehdidin inandırıcılığını düşük değerlendirdi. İnişin ardından yapılan piroteknik incelemelerde patlayıcıya rastlanmadı. Varşova'dan Brüksel'e giden LOT uçuşunda da arama yapıldı, şüpheli bir duruma rastlanmadı. Salı günü yedi uçağı etkileyen dalga da dahil olmak üzere haftanın hiçbir ihbarında patlayıcı bulunmadı, ihbarların arkasındaki kişiler ise henüz belli değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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