Avrupa'da Bir Günde 12 Uçağa Bomba İhbarı: Dublin-Roma Uçuşu Fransa'daki Askeri Üsse Zorunlu İndi
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Avrupa genelinde 5 Kasım Perşembe günü en az 12 yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bu hafta üçüncü kez yaşanan ihbarlar nedeniyle bazı uçaklar rota değiştirdi, bazılarına savaş jetleri eşlik etti. Havayolları ve yerel yetkililer, etkilenen uçaklarda şüpheli bir cisim bulunduğunu açıklamadı.
Kaynak: AFP, ABC News
Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı, ihbar üzerine Fransa'daki Évreux askeri üssüne yönlendirildi.
Ryanair'in Kopenhag, Madrid ve Londra'dan kalkan üç uçağına yönelik ihbar, Bulgaristan'da alarma yol açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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