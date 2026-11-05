Avrupa'da Bir Günde 12 Uçağa Bomba İhbarı: Dublin-Roma Uçuşu Fransa'daki Askeri Üsse Zorunlu İndi

Airbus A320 tipi uçakla gerçekleştirilen EI402 sefer sayılı Aer Lingus uçuşu, Normandiya'daki Évreux-Fauville Hava Üssü'ne indi. Fransa Başbakanlık Ofisi, yönlendirmenin bir bomba ihbarı nedeniyle yapıldığını duyurdu ve durumun anlık olarak izlendiğini belirtti. Aer Lingus ise yönlendirmeyi 'güvenlik önlemi' olarak tanımladı; uçağın sorunsuz indiğini ve yolcuların yeniden planlanması için çalışacaklarını açıkladı. Uçakta 151 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Aynı gün Helsinki'den kalkan iki Finnair uçağı da ihbar aldı. Roma'ya giden uçak İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının refakatinde Fiumicino Havalimanı'na indi, Viyana'ya giden uçak ise güvenle yere indi. Şirket iki ihbarın da asılsız olduğunu bildirdi. Wizz Air'in Milano'dan Varşova'ya giden uçağı havadayken ihbar alınca Viyana'ya yönlendirildi.