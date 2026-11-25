Deprem açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, her fırsatta sağlığına ve vücuduna verdiği öneme dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından sık sık spor yaptığı görüntüleri paylaşıp adeta bir 'kas şov' yapan Üşümezsoy bu kez bir mekanda ortaya çıktı. Gömleğini çıkarıp dans eden Üşümezsoy, tabak kırmayı da ihmal etmedi. O görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Üşümezsoy, 'Fay kırmadık, tabak kırdık' notunu düştü.