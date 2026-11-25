Şener Üşümezsoy Gömleğini Çıkarıp Dans Ederek Tabak Kırdı
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Kendine has tarzıyla dikkat çeken deprem uzmanı Şener Üşümezsoy aynı zamanda formuna dikkat ettiğini ve sporu asla ihmal etmediğini sık sık dile getiriyor. Sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşan Prof. Dr. Üşümezsoy, bu kez bir eğlencede ortaya çıktı. Bir mekanda gömleğini çıkarıp tabak kıran Üşümezsoy, o paylaşıma 'Fay kırmadık tabak kırdık' notunu düştü.
İşte o anlar:
Şener Üşümezsoy gömleğini çıkarıp dans ederek tabak kırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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