Otel Çarşafları ve Havluları Neden Neredeyse Hep Beyaz?
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Evdeki çarşaflarımız grinin, mavinin, kırmızının her tonunda olabiliyor, havlularımız da öyle. Ancak bir otele girdiğinizde bu renk çeşitliliği bir anda kayboluyor. Yatak örtüsü renkli olsa bile çarşaflar ve havlular neredeyse her zaman göz alan bir beyazlıkta. Sürekli kullanılan tekstiller için tuhaf görünen bu tercihin arkasında ise oldukça mantıklı nedenler var.
Beyaz çarşaflar misafire odanın tertemiz olduğunu tek bakışta anlatıyor.
Beyaz tekstiller otellerin çamaşır işini de kolaylaştırıyor.
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