Otellerin beyazı tercih etmesinin en önemli nedeni, temizlik hissini hızlı ve kolay biçimde vermesi. Koyu renkli çarşafların serildiği bir yatağa girdiğinizi düşünün. Göremediğiniz şeyler hakkında ister istemez kafa yorabilirsiniz. Beyaz çarşaflarda ise yatağın yeni yıkandığından emin olursunuz. Beyaz rengin yatak böceklerini fark etmeyi kolaylaştırdığı da söyleniyor, ama asıl neden bu değil.

Üstelik her zaman böyle değildi. Beyaz modasını 1990'larda Westin otel zinciri yaygınlaştırdı ve renkli çarşaf kullanan otellerin geleneğini kırdı. Westin ve Sheraton otellerinin eski tasarım başkan yardımcısı Erin Hoover, bembeyaz yatağın odada bir hale etkisi yarattığını anlatıyordu. Hoover'ın aktardığı kadarıyla yalnızca yatak değişmiş olsa bile misafirler odanın baştan yenilendiğini düşünüyordu.