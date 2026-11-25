Reytinglerdeki Düşüşten Tuzlu Kahve'deki Konuğa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Nihayet Mike Tyson'lı Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı.
Dizilerin YouTube'daki abone sayıları belli oldu.
İki dizinin yarıştığı günlerle dört dizinin yarıştığı günler arasında neredeyse fark yok!
Esra Erol'un programına çıkan Süleyman Bey'in "4,5 milyon TL dolandırıldım" iddiası ortalığı karıştırdı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark köyünde yaşayan Sevda Ayhan, 7 Aralık 2011 tarihinde ortadan kayboldu.
Faruk Turgut'a göre 25 milyonluk bir dizide 3-3,5 milyonluk başrol ücreti ciddi bir sıkıntı.
Esra Erol'da Tuğba ve Yusuf yüzleşmesi, TikTok'ta başlayan bir yıllık yazışmanın ardından stüdyoya taşındı.
Anne Yarısı, ABC1'de yükselen tek dizi oldu ama TOTAL'deki zirvesini kaybederek 3. sıraya geriledi.
Haysiyet, 8 Eylül'de başladığı yolculuğunu Kerem Alışık, Doğukan Güngör ve Reha Özcan'ın başrolleriyle sürdürüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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