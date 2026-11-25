Mike Tyson'lı Tuzlu Kahve Fragmanı Yayınlandı! Efsane Boksör İstanbul'a Bakın Ne İçin Gelmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Konuk oyuncularıyla sık sık gündeme gelen Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi, bu kez dünyaca ünlü bir ismi ağırlıyor. Bir süredir dizide rol alacağı konuşulan efsanevi boksör Mike Tyson'ın yer aldığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerika'dan arkadaşı olarak karşımıza çıkan Tyson'ın İstanbul'a geliş nedeni ise bir hayli ilginç!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Nihayet Mike Tyson'lı Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı.
Tuzlu Kahve daha önce de birbirinden ünlü isimleri ağırlamıştı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın