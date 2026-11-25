Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı, kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve, konuk oyuncu sürprizlerine bir yenisini daha ekledi.

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı'nın dünyaca ünlü bir ismi konuk edeceği daha önce gündeme gelmiş, gazeteci Birsen Altuntaş ise bu ismin Mike Tyson olduğunu duyurmuştu.

Henüz 20 yaşındayken dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Mike Tyson, bu kez ringde değil, bir Türk dizisinde karşımıza çıkıyor. Tuzlu Kahve'nin 13. bölümüne konuk olan Tyson, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerika'dan arkadaşı olarak eve geliyor. Binnur Kaya'nın hayat verdiği Hatun'un anaç tavırlarıyla karşılaşan efsanevi boksörün İstanbul'a geliş nedeni ise taklacı güvercin almak!

Güvercinlere olan ilgisiyle de bilinen Mike Tyson'a evde mıhlama ve Türk kahvesi ikram ediliyor. Şevval Sam'ın canlandırdığı Candan ise Tyson'a kahve falı bakacağını söylüyor.