Aslı Enver, 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi ve kızı Elay'ı bir yıl sonra kucağına aldı. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, kızıyla eğlenceli anlarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Enver bu kez 3 yaşındaki kızı Elay ile çektiği yeni kareleri takipçileriyle buluşturdu. Paylaşıma düşürdüğü not da dikkat çekti.