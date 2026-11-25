Aslı Enver ve Kızı Elay'dan Yeni Poz: "Büyüyünce Gurme Olacakmış"
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Aslı Enver, 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi ve kızı Elay'ı bir yıl sonra kucağına aldı. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, kızıyla eğlenceli anlarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Enver bu kez 3 yaşındaki kızı Elay ile çektiği yeni kareleri takipçileriyle buluşturdu. Paylaşıma düşürdüğü not da dikkat çekti.
Aslı Enver, 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.
Enver, kızıyla eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşıyor.
Ara tatil karelerine gurme notu düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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