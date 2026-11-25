Derya Uluğ ve Asil Gök Bu Gece Evleniyor: 10 Yıllık Aşk Nikah Masasında Taçlanıyor!
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Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini bu akşam nikah masasında taçlandırıyor. Düğün öncesinde kına gecesi yapan çift için geri sayım sona erdi. Gelin, çiftin evlilik yolundaki adımlarına ve bu geceye dair bilinenlere birlikte bakalım.
Derya Uluğ ve Asil Gök'ün 10 yıllık aşkı doğum gününde gelen evlilik teklifiyle yeni bir bölüme geçti.
Derya Uluğ, düğün öncesinde yaptığı kına gecesinde kırmızı elbisesi ve bindallısıyla görüntülendi.
Çift, bu akşam ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla nikah masasına oturuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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