Çift bu akşam, 25 Kasım'da dünyaevine giriyor. Düğünün İstanbul'da, Zincirlikuyu'daki bir otelde yapılacağı belirtiliyor. Mekâna ilişkin çiftten resmî bir açıklama gelmedi.

Derya Uluğ, ağustos ayında düğün planlarını anlatırken 'Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içerisinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz' demişti.