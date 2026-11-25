Sıralamada doğum yılınızın önemi yok, yalnızca doğum gününüzün günü ve ayı önemli. Aşağıdaki listede kendi doğum gününüzü bulup kaçıncı sırada olduğuna bakıyorsunuz. Sıra ne kadar öndeyse, 2027'nin akışına o kadar kolay uyacağınız yorumlanıyor.

Sıralamayı uranai3 adlı Japon fal sitesi hazırladı ve iki yöntemi birleştirdi. Numerolojide 2027'nin rakamlarına doğum ayı ve günü eklenip yılın teması bulunuyor. Dört sütun (Bazi) yönteminde ise doğduğunuz ayın burcu 2027 yılının burcuyla karşılaştırılıyor. Sonuçlar puanlanıp 1'den 366'ya sıralanıyor. Dört sütun, eski Çin'de ortaya çıkıp Çin, Kore, Japonya ve Tayvan'da gelişen bir fal geleneği.

Site falı bir eğlence ve kendine farklı açıdan bakma yolu olarak sunuyor. Sıralama kesin bir tahmin değil. Alt sıralarda olmak kötü bir şey olacağı anlamına gelmiyor, sadece 2027'de daha dikkatli davranmanın iyi olacağı bir işaret olarak yorumlanıyor.