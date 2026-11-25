2027 Japon Şans Takvimi Yayımlandı: 366 Doğum Günü Sıralandı!
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Japon bir fal sitesi 2027 için 366 doğum gününü şans sıralamasına dizdi. Sıralamada nümeroloji ve dört sütun yöntemi birlikte kullanılmış. Listenin başında 13 Kasım, 22 Kasım ve 3 Aralık, son sırada ise 16 Haziran yer alıyor. Sıralama 2027'nin akışına uymanın ne kadar kolay olacağını gösteren bir fal yorumu ve alt sıralarda olmak kötü bir şey anlamına gelmiyor.
Listede kendi doğum gününüzün sırasına bakıyorsunuz
Listenin ilk sıralarında 13 Kasım, 22 Kasım ve 3 Aralık yer alıyor
93 ile 184. sıradaki tarihler şöyle sıralanıyor
185 ile 276. sıradaki tarihler şöyle sıralanıyor
Listenin son sırasında 16 Haziran, sondan ikincisinde 17 Mayıs var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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