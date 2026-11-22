Rafta Unuttukları Loto Kuponundan 2,5 Yıl Sonra Servet Çıktı
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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yaşayan bir çift, evdeki rafta iki buçuk yıl unuttukları bir loto kuponundan tam 250.246,20 euro kazandı. Wittenberg ilçesinden olan çift, Nisan 2024'te oynadıkları Eurojackpot kuponunu hiç kontrol etmemişti. Kuponu sonunda Magdeburg'daki Lotto binasına götürdüklerinde büyük ikramiyeyi de tek bir sayıyla kaçırdıklarını öğrendiler. Para çiftin hesabına yatırıldı.
4,60 euroluk kupon büyük ikramiyeyi tek sayıyla kaçırdı
Kupon rafta beklerken Lotto aylarca kazananı aradı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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