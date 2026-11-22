Çiftin kazanmış olabileceklerine dair belli belirsiz bir şüphesi vardı ama sayıları ne internetten ne de bayiden kontrol ettiler. Kupon 'bir ara, vakit olunca' bakılmak üzere dairedeki rafta kaldı.

Lotto-Toto Saksonya-Anhalt, kazananın ortaya çıkması için defalarca çağrı yaptı ve çağrılar bölge basınında da yer aldı. Çift sonunda Magdeburg'a gittiğinde kuponu yanına alıp Lotto binasında kontrol ettirdi.

Lotto-Toto Saksonya-Anhalt'ın genel müdürü Stefan Ebert, 'Kuponun uzun bir bekleyişi geride bıraktığı belli oluyor' dedi. Yine de kupondaki önemli bilgilerin hepsi okunabiliyordu.

Çiftin ikramiyeyi almak için 31 Aralık 2027'ye kadar vakti vardı. Süre dolsaydı para özel çekilişlerin havuzuna aktarılacaktı. Eyaletteki rekor ise çekilişten 34 ay sonra 100 bin euroluk ikramiyesini alan Magdeburglu bir kadına ait.